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2000 seriesНаушники

SHB2505WT/10

Доступные варианты

Белый
Белый
Черный
Черный

Слушайте музыку без перерыва

С музыкой все становится лучше. Эти полностью беспроводные наушники-вкладыши обеспечивают великолепный звук и до 20 часов воспроизведения благодаря портативному чехлу для зарядки. Дважды нажмите многофункциональную кнопку для активации голосового помощника на телефоне.

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Слушайте музыку без перерыва

  • 6-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Bluetooth®

  • Белый

6-мм излучатели с неодимовыми магнитами. Отличный звук, глубокие басы

6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепный звук и насыщенные басы. Специальная акустическая трубка обеспечивает максимальную пассивную шумоизоляцию. Монофонический режим позволяет быть в курсе происходящего вокруг, подавая звук только через один наушник и оставляя другое ухо открытым.

Монофонический режим, чтобы быть в курсе происходящего вокруг

Мягкие прорезиненные крепления в форме крыла для удобной и надежной посадки

Благодаря надежной и комфортной посадке наушники хорошо держатся в ушах, чтобы вы могли наслаждаться музыкой по максимуму. Мягкие прорезиненные крепления в форме крыла надежно крепятся под складкой наружного уха. Сменные резиновые насадки обеспечивают идеальную посадку и плотное прилегание, позволяя не упустить ни одной ноты по время прослушивания.

Технические характеристики

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