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Все серии

  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.

Больше не доступен

Беспроводные накладные наушники с микрофоном

SHB3075BK/00

3.8
| (6) Отзывы

Доступные варианты

Белый
Белый
Красные
Красные
Синий
Синий
Черный
Черный
BASS+. Почувствуйте мощность звука.
Наушники Philips BASS+ в стильном и изящном корпусе обеспечивают воспроизведение глубоких и насыщенных басов. Приятный дизайн, превосходный звук и отличные характеристики. Беспроводные наушники Bluetooth придутся по вкусу любителям мощных басов, которые ценят компактность.
Посмотреть все преимущества

BASS+. Почувствуйте мощность звука.

  • 32-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Накладные

  • Мягкие амбушюры

  • Компактно складываются

Аккумулятор обеспечивает до 12 часов прослушивания

Аккумулятор обеспечивает до 12 часов прослушивания

12 часов воспроизведения для непрерывного наслаждения музыкой на протяжении всего дня.

32-мм излучатели

32-мм излучатели

Благодаря 32-мм излучателям наушники BASS+ воспроизводят музыку с глубокими и насыщенными басами.

Оголовье и чашки наушников регулируются для комфортной посадки

Оголовье и чашки наушников регулируются для комфортной посадки

Наушники BASS+ с поворачивающимися чашками и регулируемым оголовьем обеспечивают отличную посадку для всех пользователей.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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3.8

из 5

6

Отзывы

3
1

24/08/2021

Україна

Україна

Варто придбати

Відмінні навушники за свої гроші. Працювали дуже довго. Були навіть під дощем. Використовував в основному на пробіжках, тому попадало і поту. Прослужили близько 3 років без нарікань, поки випадково сам їх не розламав. Єдиний "недолік" - від поту часто окислявся роз'єм для заряджання. Чистив зубною щіткою і спиртом, продовжували заряджатися і працювати. Крутий продукт. Дякую Phillips.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про BASS+ SHB3075BK Стереогарнітура Bluetooth

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про BASS+ SHB3075BK Стереогарнітура Bluetooth

24/02/2021

Україна

Україна

Неймовірні

Користуюсь майще щодня протягом трьох років. Звук - супер, зручні, доволі довго тримають заряд і швидко заряджаються. Із нарікань - облізли амбушюри, і, на скільки я розумаю, вони не підлягають заміні

Плюсы

Якісний звук, зручні

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про BASS+ SHB3075BK Стереогарнітура Bluetooth

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про BASS+ SHB3075BK Стереогарнітура Bluetooth

01/04/2019

Україна

Україна

Відмінні наушники

Купив наушники Philips BASS+ SHB3175 і не шкодую про це. Наушники відмінні, хороший звук і баси. Великим плюсом є те, що як би гучно вони не грали, оточуючі цього не чують. Всім рекомендую.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про BASS+ SHB3075BK Стереогарнітура Bluetooth

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про BASS+ SHB3075BK Стереогарнітура Bluetooth

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