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Больше не доступен
SHB3075BK/00
32-мм излучатели, закрытая конструкция
Накладные
Мягкие амбушюры
Компактно складываются
12 часов воспроизведения для непрерывного наслаждения музыкой на протяжении всего дня.
Благодаря 32-мм излучателям наушники BASS+ воспроизводят музыку с глубокими и насыщенными басами.
Наушники BASS+ с поворачивающимися чашками и регулируемым оголовьем обеспечивают отличную посадку для всех пользователей.
3.8
из 5
6
Отзывы
S.W.A.T
24/08/2021
Україна
Варто придбати
Відмінні навушники за свої гроші. Працювали дуже довго. Були навіть під дощем. Використовував в основному на пробіжках, тому попадало і поту. Прослужили близько 3 років без нарікань, поки випадково сам їх не розламав. Єдиний "недолік" - від поту часто окислявся роз'єм для заряджання. Чистив зубною щіткою і спиртом, продовжували заряджатися і працювати. Крутий продукт. Дякую Phillips.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про BASS+ SHB3075BK Стереогарнітура Bluetooth
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про BASS+ SHB3075BK Стереогарнітура Bluetooth
Svitlana_A
24/02/2021
Україна
Неймовірні
Користуюсь майще щодня протягом трьох років. Звук - супер, зручні, доволі довго тримають заряд і швидко заряджаються. Із нарікань - облізли амбушюри, і, на скільки я розумаю, вони не підлягають заміні
Плюсы
Якісний звук, зручні
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про BASS+ SHB3075BK Стереогарнітура Bluetooth
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про BASS+ SHB3075BK Стереогарнітура Bluetooth
Apache322
01/04/2019
Україна
Відмінні наушники
Купив наушники Philips BASS+ SHB3175 і не шкодую про це. Наушники відмінні, хороший звук і баси. Великим плюсом є те, що як би гучно вони не грали, оточуючі цього не чують. Всім рекомендую.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про BASS+ SHB3075BK Стереогарнітура Bluetooth
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про BASS+ SHB3075BK Стереогарнітура Bluetooth
Фактические данные могут отличаться от заявленных