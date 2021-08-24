Звучат они средне. Звук мягкий, без свистов или щелчков. Басы обычные, слегка подняты, к середине претензий нет, высокие срезаны. Очень печально, что везде, во всех обзорах, описаниях и отзывах числится только A2DP, но не упомянуто, что с каким кодеком они работают. Мне не удалось подключить их не с AAC, ни с mp3, потому так и слушаю SBC. Общая картинка звучания неплоха, и не на фоне проводных наушников можно слушать, но проводные они заменить не смогут. Когда музыка не играет, слышен шуршащий фон, как в магнитофоне, только намного тише. Бросается в глаза, что минимальная громкость слишком высокая, а максимальной хоть и достаточно, но могло бы быть и больше. То есть, даже когда регулируешь её ползунком на компьютере и телефоне, звук появляется резко и первую четверть полоски громкости на него не реагирует, а уже дальше результаты регулировки становятся заметны. Звукоизоляция средняя: через музыку на средней громкости слышен спокойный разговор из соседней комнаты. В этих наушниках замечательно звучит старая музыка (60е - 80е), приятно и смягченно вокальные композиции, неплохо этническая, хорошо поп, а вот металлу и индастриалу не хватает резкости. Отставания звука нет, фильмы смотрятся замечательно. Конструкция удобная. Кнопки тоже расположены удачно. Но с назначением кнопок как-то странно: громкость понятно, а за вызов голосового помощника отвечает кнопка сопряжения, а не воспроизведения/паузы, из-за чего иногда вместо его вызова происходит отключение. Так же, не работает перемотка назад, ни долгим нажатием на кнопку воспроизведения, ни привычным тройным. За их цену я большего и не ждал, кроме AAC или MP3. Заменой проводным наушникам они не станут, но будут неплохим дополнением к ним.