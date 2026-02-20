КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

Беспроводные накладные наушники с микрофоном

Больше не доступен

Поддержка

Беспроводные накладные наушники с микрофоном

SHB3075WT/00

Беспроводные накладные наушники с микрофоном

Больше не доступен

В магазин

Доступные варианты

Белый
Белый
Красные
Красные
Синий
Синий
Черный
Черный

Выполните вход или создайте учетную запись

Зарегистрируйте свой продукт

Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.

Зарегистрировать

Инструкции и документация

Локализованная торговая брошюра

  • PDF файл, 528.2 kB
  • 21 July 2026

Руководство пользователя

  • PDF файл, 816.6 kB
  • 21 July 2026

Ответы на часто задаваемые вопросы

Устранение неисправностей

Связаться с Philips

Мы готовы помочь