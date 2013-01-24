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BASS+. Почувствуйте мощность звука.
Наушники Philips BASS+ в стильном и прочном корпусе обеспечивают воспроизведение глубоких и насыщенных басов. Приятный дизайн, превосходный звук и отличные характеристики. Беспроводные полноразмерные наушники Bluetooth придутся по вкусу любителям мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
BASS+. Почувствуйте мощность звука.
Наушники Philips BASS+ в стильном и прочном корпусе обеспечивают воспроизведение глубоких и насыщенных басов. Приятный дизайн, превосходный звук и отличные характеристики. Беспроводные полноразмерные наушники Bluetooth придутся по вкусу любителям мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах
BASS+. Почувствуйте мощность звука.
Наушники Philips BASS+ в стильном и прочном корпусе обеспечивают воспроизведение глубоких и насыщенных басов. Приятный дизайн, превосходный звук и отличные характеристики. Беспроводные полноразмерные наушники Bluetooth придутся по вкусу любителям мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
BASS+. Почувствуйте мощность звука.
Наушники Philips BASS+ в стильном и прочном корпусе обеспечивают воспроизведение глубоких и насыщенных басов. Приятный дизайн, превосходный звук и отличные характеристики. Беспроводные полноразмерные наушники Bluetooth придутся по вкусу любителям мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах
Гарнитура Bluetooth
Цена магазина Philips
Итого:
40-мм излучатели с неодимовыми магнитами для глубоких и насыщенных басов
Поворачивающиеся чашки наушников и регулируемое оголовье обеспечивают идеальную посадку.
Мощные басы откроют новое звучание любимой музыки. Оцените компактный дизайн и раскройте уникальный секрет фирменного звучания наушников BASS+ — басовое отверстие и специально настроенные излучатели, которые воспроизводят даже сверхнизкие частоты. Отдельный акустический объем обеспечивает стабильную и качественную передачу басов в любых условиях.
Выполните сопряжение наушников с любым Bluetooth-устройством и наслаждайтесь беспроводным воспроизведением.
Кнопка управления на правой чашке позволяет управлять музыкой и вызовами простым нажатием.
Уникальная компактная складная конструкция удобна в дороге. Наушники можно компактно сложить в двух положениях для удобства хранения и переноски.
Закрытая акустическая конструкция блокирует внешние шумы и оптимизирует качество звучания.
Прилагаемый зарядный кабель USB позволяет заряжать наушники, когда это необходимо.
12 часов воспроизведения для непрерывного наслаждения музыкой на протяжении всего дня.
Мягкие дышащие амбушюры обеспечивают комфорт даже при долгом прослушивании.
Удобство совершения вызовов по громкой связи благодаря микрофону и поддержке Bluetooth® 4.1
Дизайн
Аксессуары
Подключения
Комфорт
Питание
Звук
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Габариты изделия