BASS+. Почувствуйте мощность звука.

Наушники Philips BASS+ в стильном и прочном корпусе обеспечивают воспроизведение глубоких и насыщенных басов. Приятный дизайн, превосходный звук и отличные характеристики. Беспроводные полноразмерные наушники Bluetooth придутся по вкусу любителям мощных басов, которые ценят компактность.