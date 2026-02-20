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Гарнитура Bluetooth

SHB5950WT/00

Гарнитура Bluetooth

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Локализованная торговая брошюра

  • PDF файл, 461.2 kB
  • 30 March 2024

Руководство пользователя

  • PDF файл, 546.6 kB
  • 9 December 2023

Ответы на часто задаваемые вопросы

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