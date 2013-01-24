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    Наушники-вкладыши с микрофоном

    SHE2405PP/00
    Общая оценка / 5
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      Наушники-вкладыши с микрофоном

      SHE2405PP/00
      Общая оценка / 5

      Создайте свой стиль

      Дополните свои дни шикарным музыкальным сопровождением. Эти наушники-вкладыши доступны в четырех ярких расцветках и обладают прозрачным корпусом с цветными проводами. Зачем быть как все, если вы рождены удивлять? Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Наушники-вкладыши с микрофоном

      Создайте свой стиль

      Дополните свои дни шикарным музыкальным сопровождением. Эти наушники-вкладыши доступны в четырех ярких расцветках и обладают прозрачным корпусом с цветными проводами. Зачем быть как все, если вы рождены удивлять? Узнать обо всех преимуществах

      Создайте свой стиль

      Дополните свои дни шикарным музыкальным сопровождением. Эти наушники-вкладыши доступны в четырех ярких расцветках и обладают прозрачным корпусом с цветными проводами. Зачем быть как все, если вы рождены удивлять? Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Наушники-вкладыши с микрофоном

      Создайте свой стиль

      Дополните свои дни шикарным музыкальным сопровождением. Эти наушники-вкладыши доступны в четырех ярких расцветках и обладают прозрачным корпусом с цветными проводами. Зачем быть как все, если вы рождены удивлять? Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники-вкладыши с микрофоном

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Создайте свой стиль

        • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
        • встроенный микрофон
        • Розовый и фиолетовый
        • Вкладыши

        Яркие цветные провода и прозрачный корпус наушников

        Подчеркните свою индивидуальность яркими цветными проводами и прозрачным корпусом наушников.

        8,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами для чистого, четкого звука

        8,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают четкий, чистый звук.

        Акустическая трубка овальной формы для комфорта и качественной пассивной шумоизоляции

        Овальная акустическая трубка этих наушников-вкладышей обеспечивает комфорт при прослушивании музыки. Вы получаете максимальную пассивную шумоизоляцию, а сменные резиновые насадки трех размеров обеспечат идеальную посадку.

        Встроенный пульт с микрофоном для музыки и вызовов

        Отвечайте на звонки, ставьте музыку на паузу — все это, не доставая смартфон из кармана. Встроенный микрофон с подавлением эха обеспечивает четкое звучание во время разговора.

        Встроенный микрофон с подавлением эха для четкого звука

        Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.

        Технические характеристики

        • Подключения

          Длина кабеля
          120 см

        • Размеры упаковки

          Количество изделий в упаковке
          1
          высота
          17,2  см
          ширина
          5,2  см
          Глубина
          2,8  см
          Вес брутто
          0,036  кг
          Вес нетто
          0,014  кг
          Вес упаковки
          0,022  кг
          EAN
          69 51613 98171 9

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          24
          Длина
          34,5  см
          ширина
          19,7  см
          высота
          16,3  см
          Вес брутто
          1,298  кг
          Вес нетто
          0,336  кг
          Вес упаковки
          0,962  кг
          GTIN
          1 69 51613 98171 6

        • Внутренняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          Длина
          17,9  см
          ширина
          8  см
          высота
          6  см
          Вес брутто
          0,134  кг
          Вес нетто
          0,042  кг
          Вес упаковки
          0,092  кг
          GTIN
          2 69 51613 98171 3

        • Дизайн

          цвет
          Розово-фиолетовый

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