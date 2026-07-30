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Больше не доступен

1000 seriesНаушники-вкладыши с микрофоном

SHE2405PP/00

Доступные варианты

Синий
Синий
Черный
Черный
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Дополните свои дни шикарным музыкальным сопровождением. Эти наушники-вкладыши доступны в четырех ярких расцветках и обладают прозрачным корпусом с цветными проводами. Зачем быть как все, если вы рождены удивлять?
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  • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция

  • встроенный микрофон

  • Розовый и фиолетовый

  • Вкладыши

Яркие цветные провода и прозрачный корпус наушников

Подчеркните свою индивидуальность яркими цветными проводами и прозрачным корпусом наушников.

8,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами для чистого, четкого звука

8,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают четкий, чистый звук.

Акустическая трубка овальной формы для комфорта и качественной пассивной шумоизоляции

Овальная акустическая трубка этих наушников-вкладышей обеспечивает комфорт при прослушивании музыки. Вы получаете максимальную пассивную шумоизоляцию, а сменные резиновые насадки трех размеров обеспечат идеальную посадку.

Технические характеристики

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