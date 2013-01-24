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Дополните свои дни шикарным музыкальным сопровождением. Эти наушники-вкладыши доступны в четырех ярких расцветках и обладают прозрачным корпусом с цветными проводами. Зачем быть как все, если вы рождены удивлять? Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Создайте свой стиль
Дополните свои дни шикарным музыкальным сопровождением. Эти наушники-вкладыши доступны в четырех ярких расцветках и обладают прозрачным корпусом с цветными проводами. Зачем быть как все, если вы рождены удивлять? Узнать обо всех преимуществах
Создайте свой стиль
Дополните свои дни шикарным музыкальным сопровождением. Эти наушники-вкладыши доступны в четырех ярких расцветках и обладают прозрачным корпусом с цветными проводами. Зачем быть как все, если вы рождены удивлять? Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Создайте свой стиль
Дополните свои дни шикарным музыкальным сопровождением. Эти наушники-вкладыши доступны в четырех ярких расцветках и обладают прозрачным корпусом с цветными проводами. Зачем быть как все, если вы рождены удивлять? Узнать обо всех преимуществах
Наушники-вкладыши с микрофоном
Цена магазина Philips
Итого:
Подчеркните свою индивидуальность яркими цветными проводами и прозрачным корпусом наушников.
8,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают четкий, чистый звук.
Овальная акустическая трубка этих наушников-вкладышей обеспечивает комфорт при прослушивании музыки. Вы получаете максимальную пассивную шумоизоляцию, а сменные резиновые насадки трех размеров обеспечат идеальную посадку.
Отвечайте на звонки, ставьте музыку на паузу — все это, не доставая смартфон из кармана. Встроенный микрофон с подавлением эха обеспечивает четкое звучание во время разговора.
Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.
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Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
Дизайн