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Больше не доступен
SHE2405PP/00
8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
встроенный микрофон
Розовый и фиолетовый
Вкладыши
Подчеркните свою индивидуальность яркими цветными проводами и прозрачным корпусом наушников.
8,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают четкий, чистый звук.
Овальная акустическая трубка этих наушников-вкладышей обеспечивает комфорт при прослушивании музыки. Вы получаете максимальную пассивную шумоизоляцию, а сменные резиновые насадки трех размеров обеспечат идеальную посадку.
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