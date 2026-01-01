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Больше не доступен
SHE2405BK/00
Доступные варианты
Создайте свой стиль
Дополните свои дни шикарным музыкальным сопровождением. Эти наушники-вкладыши доступны в четырех ярких расцветках и обладают прозрачным корпусом с цветными проводами. Зачем быть как все, если вы рождены удивлять?
8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
встроенный микрофон
Черный
Вкладыши
Подчеркните свою индивидуальность яркими цветными проводами и прозрачным корпусом наушников.
8,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают четкий, чистый звук.
Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.
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