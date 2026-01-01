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Больше не доступен
SHE2405BL/00
Доступные варианты
Создайте свой стиль
Дополните свои дни шикарным музыкальным сопровождением. Эти наушники-вкладыши доступны в четырех ярких расцветках и обладают прозрачным корпусом с цветными проводами. Зачем быть как все, если вы рождены удивлять?
8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
встроенный микрофон
Синий
Вкладыши
Овальная акустическая трубка этих наушников-вкладышей обеспечивает комфорт при прослушивании музыки. Вы получаете максимальную пассивную шумоизоляцию, а сменные резиновые насадки трех размеров обеспечат идеальную посадку.
Подчеркните свою индивидуальность яркими цветными проводами и прозрачным корпусом наушников.
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