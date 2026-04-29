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Наушники-вкладыши с микрофоном

Больше не доступен

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Наушники-вкладыши с микрофоном

SHE3905BK/00

Наушники-вкладыши с микрофоном

Больше не доступен

Доступные варианты

Белый
Белый
Зеленый
Зеленый
Золотой
Золотой
Розовый
Розовый
Серебряный
Серебряный
Синий
Синий
Фиолетовый
Фиолетовый
Черный
Черный

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Инструкции и документация

Локализованная торговая брошюра

  • PDF файл, 380.3 kB
  • 30 March 2024

Краткое руководство пользователя - English (US)

  • PDF файл, 72.8 kB
  • 17 November 2023

Ответы на часто задаваемые вопросы

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