  • Бесплатная доставка и возврат

  • Расширенная гарантия 3 года

  • Приобретайте напрямую у Philips

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1

Наушники-вкладыши с микрофоном

SHE3905BK/00
Общая оценка / 5
  • Насыщенные басы Насыщенные басы Насыщенные басы
    -{discount-value}

    Наушники-вкладыши с микрофоном

    SHE3905BK/00
    Общая оценка / 5

    Насыщенные басы

    Наслаждайтесь превосходным качеством связи и звука. Насадки 3 размеров оснащены овальными трубками для комфортной посадки и насыщенных басов. Корпус наушников выполнен с применением вакуумной металлизации, что придает им стильный внешний вид. Встроенный микрофон и элементы управления для совершения вызовов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши с микрофоном

    Насыщенные басы

    Наслаждайтесь превосходным качеством связи и звука. Насадки 3 размеров оснащены овальными трубками для комфортной посадки и насыщенных басов. Корпус наушников выполнен с применением вакуумной металлизации, что придает им стильный внешний вид. Встроенный микрофон и элементы управления для совершения вызовов. Узнать обо всех преимуществах

    Насыщенные басы

    Наслаждайтесь превосходным качеством связи и звука. Насадки 3 размеров оснащены овальными трубками для комфортной посадки и насыщенных басов. Корпус наушников выполнен с применением вакуумной металлизации, что придает им стильный внешний вид. Встроенный микрофон и элементы управления для совершения вызовов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Наушники-вкладыши с микрофоном

    Насыщенные басы

    Наслаждайтесь превосходным качеством связи и звука. Насадки 3 размеров оснащены овальными трубками для комфортной посадки и насыщенных басов. Корпус наушников выполнен с применением вакуумной металлизации, что придает им стильный внешний вид. Встроенный микрофон и элементы управления для совершения вызовов. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все Наушники-вкладыши

      Добавление аксессуаров

      Наушники-вкладыши с микрофоном

      Наушники-вкладыши с микрофоном

      Итого:

      Насыщенные басы

      Прекрасное качество связи и музыки благодаря овальной звуковой трубке

      • Черный
      Мягкие силиконовые накладки 3 размеров для максимального комфорта

      Мягкие силиконовые накладки 3 размеров для максимального комфорта

      В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант.

      Встроенный микрофон и элементы управления для удобного переключения между прослушиванием музыки и вызовами

      Встроенный микрофон и элементы управления для удобного переключения между прослушиванием музыки и вызовами

      Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки и всегда оставаться на связи с теми, кто вам дорог.

      Маленькие, но эффективные излучатели для мощного звучания и насыщенных басов

      Маленькие, но эффективные излучатели для мощного звучания и насыщенных басов

      Маленькие, но эффективные излучатели обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами. Идеальны для наслаждения любимой музыкой.

      Текстурированный фиксатор кабеля для надежного крепления и долгого срока службы

      Текстурированный фиксатор кабеля обеспечивает надежное и гибкое соединение между кабелем и штекером.

      • Звук

        Диафрагма
        ПЭТ
        Диапазон частот
        10—22 000  Гц
        Тип магнита
        Неодимовый
        Звуковая катушка
        CCAW
        Чувствительность
        107  дБ
        Диаметр излучателя
        8,6  миллиметра
        Максимальная входная мощность
        20  мВт
        Сопротивление
        16  Ом

      • Дизайн

        цвет
        Черный

      • Подключения

        Тип кабеля
        Медный
        Подключение кабеля
        симметричное
        Длина кабеля
        1,2  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Позолоченный

      • Габариты изделия

        ширина
        1,3  см
        высота
        2,1  см
        Глубина
        1,3  см
        Вес
        0,012  кг

      • Размеры упаковки

        высота
        17,5  см
        ширина
        5  см
        Глубина
        3,2  см
        Вес нетто
        0,012  кг
        Вес брутто
        0,0355  кг
        Вес упаковки
        0,0235  кг
        EAN
        69 23410 72922 1
        Тип размещения на полке
        Макетная
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Макетная

      • Внешняя упаковка

        Длина
        38  см
        ширина
        21  см
        высота
        15  см
        Вес нетто
        0,288  кг
        Вес брутто
        1,296  кг
        Вес упаковки
        1,008  кг
        GTIN
        1 69 23410 72922 8
        Количество потребительских упаковок
        24

      • Внутренняя упаковка

        Длина
        17,9  см
        ширина
        9,5  см
        высота
        6  см
        Вес нетто
        0,036  кг
        Вес брутто
        0,132  кг
        Вес упаковки
        0,096  кг
        GTIN
        2 69 23410 72922 5
        Количество потребительских упаковок
        3

      Eco passport

      Свидетельством успеха Philips EcoVision является то, что компания включена в индекс устойчивости Доу-Джонса. Мы поддерживаем различные глобальные инициативы, такие как Глобальный договор ООН, который содержит 10 универсальных принципов в сфере прав человека и окружающей среды. Создавая экологичный дизайн, мы руководствуемся Программой повышения экологичности, чтобы показать, как использование продукта влияет на окружающую среду. Узнайте больше о Программе повышения экологичности. Узнайте подробнее о наших экостандартах

      • Упаковка
        Оптимизация упаковки также является пунктом Программы повышения экологичности Philips. Упаковка — первое, что видят покупатели, однако она не играет такой роли для экологии, как энергопотребление и используемые для производства материалы.

        • Картон: 0,00  г
        • Пластик: 19,00  г
        • Процентное содержание переработанного сырья: 0  %

      • Утилизация
        Мы разрабатываем такую упаковку, которую можно с легкостью утилизировать и переработать. Там, где это возможно, компания Philips использует вторично переработанный пластик и другие материалы. Мы также выступаем за применение материалов, пригодных для повторного использования.

        • Переработанные железосодержащие металлы: 0  %
        • Переработанные железонесодержащие металлы: 0  %
        • Переработанный пластик: 0  %

      • Вещества
        В соответствии с Программой повышения экологичности мы стараемся не использовать при производстве продуктов опасные вещества. В рамках инициативы EcoDesign мы изучаем альтернативные материалы, более экологичные и безопасные.

        • Не содержат ПВХ: Да
        • Бромированные огнестойкие добавки отсутствуют: Да
        • Не содержит ртуть: Да

      • Вес
        Уменьшение массы изделия. Эта задача также является частью Программы повышения экологичности Philips. Мы работаем над ней в рамках инициативы EcoDesign. Меньшая масса означает, что на производство изделия было затрачено меньше материалов и природных ресурсов. Это также упрощает транспортировку и утилизацию.

        • Вес продукта: 12,00  г
        • Вес аксессуаров: 0,00  г

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Экопаспорт: обзор экологических характеристик наших продуктов

      Philips заботится об окружающей среде и обществе и придерживается строгих экологических стандартов при разработке продуктов.

      Просмотреть полный экопаспорт

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Подпишитесь и получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент продуктов Philips

          Подпишитесь на нашу новостную рассылку

          Получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент товаров​

          Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций​

          Узнавайте актуальные и полезные советы от Philips​

          *
          Я хочу получать рекламно-информационные сообщения – в зависимости от моих предпочтений и поведения – относительно продукции Philips, услуг, событий и акционных предложений. Я даю согласие на обработку и хранение моих персональных данных согласно Закону Украины «Про захист персональних даних». Я могу в любой момент аннулировать подписку!
          Что это означает?

          Зарегистрируйтесь
          в MyPhilips

          Эксклюзивные предложения

          Расширенную гарантию на выбранные продукты 

          Полезные советы

          Зарегистрироваться

          Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

          Я понимаю

          Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.