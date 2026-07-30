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  • Лучшее решение для ваших детей

Детские наушники

SHK2000BL/00

Доступные варианты

Розово-фиолетовый
Розово-фиолетовый
Синий
Синий
Лучшее решение для ваших детей
Идеальные наушники для маленьких ценителей музыки! Регулируемая конструкция, четкие басы и интересный дизайн порадуют вашего ребенка, а прочный корпус выдержит любые испытания. Благодаря ограничителю громкости (85 дБ) прослушивание музыки будет не только веселым, но и безопасным занятием.
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Разработано специально для детей, ограничение максимальной громкости

Лучшее решение для ваших детей

  • 32-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Накладные

  • Синий с зеленым

  • Ограничение громкости до 85 дБ

Удобное регулируемое оголовье для растущих детей

Удобное регулируемое оголовье для растущих детей

Удобное оголовье можно полностью регулировать, что обеспечивает удобную посадку для детей любого возраста.

32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают хорошо сбалансированное звучание

32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают хорошо сбалансированное звучание

Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля, что улучшает чувствительность звуковой катушки, усиливает низкие частоты и обеспечивает качественное сбалансированное звучание.

Надежная конструкция без винтов выдерживает любые испытания

Надежная конструкция без винтов выдерживает любые испытания

Надежная конструкция выполнена без использования винтов, что позволяет легко выдвигать и устанавливать на место детали наушников.

Технические характеристики

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