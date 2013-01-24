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    Детские наушники

    SHK2000BL/00
    Общая оценка / 5
    • Лучшее решение для ваших детей Лучшее решение для ваших детей Лучшее решение для ваших детей
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      Детские наушники

      SHK2000BL/00
      Общая оценка / 5

      Лучшее решение для ваших детей

      Идеальные наушники для маленьких ценителей музыки! Регулируемая конструкция, четкие басы и интересный дизайн порадуют вашего ребенка, а прочный корпус выдержит любые испытания. Благодаря ограничителю громкости (85 дБ) прослушивание музыки будет не только веселым, но и безопасным занятием. Узнать обо всех преимуществах

      Детские наушники

      Лучшее решение для ваших детей

      Идеальные наушники для маленьких ценителей музыки! Регулируемая конструкция, четкие басы и интересный дизайн порадуют вашего ребенка, а прочный корпус выдержит любые испытания. Благодаря ограничителю громкости (85 дБ) прослушивание музыки будет не только веселым, но и безопасным занятием. Узнать обо всех преимуществах

      Лучшее решение для ваших детей

      Идеальные наушники для маленьких ценителей музыки! Регулируемая конструкция, четкие басы и интересный дизайн порадуют вашего ребенка, а прочный корпус выдержит любые испытания. Благодаря ограничителю громкости (85 дБ) прослушивание музыки будет не только веселым, но и безопасным занятием. Узнать обо всех преимуществах

      Детские наушники

      Лучшее решение для ваших детей

      Идеальные наушники для маленьких ценителей музыки! Регулируемая конструкция, четкие басы и интересный дизайн порадуют вашего ребенка, а прочный корпус выдержит любые испытания. Благодаря ограничителю громкости (85 дБ) прослушивание музыки будет не только веселым, но и безопасным занятием. Узнать обо всех преимуществах

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        Детские наушники

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        Итого:

        Лучшее решение для ваших детей

        Разработано специально для детей, ограничение максимальной громкости

        • Накладные
        • Синий с зеленым
        Удобное регулируемое оголовье для растущих детей

        Удобное регулируемое оголовье для растущих детей

        Удобное оголовье можно полностью регулировать, что обеспечивает удобную посадку для детей любого возраста.

        32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают хорошо сбалансированное звучание

        32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают хорошо сбалансированное звучание

        Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля, что улучшает чувствительность звуковой катушки, усиливает низкие частоты и обеспечивает качественное сбалансированное звучание.

        Надежная конструкция без креплений выдерживает любые испытания

        Надежная конструкция без креплений выдерживает любые испытания

        Надежная конструкция выполнена без использования креплений, что позволяет легко выдвигать и устанавливать на место детали наушников.

        Мягкие амбушюры обеспечивают надежную и удобную посадку

        Мягкие амбушюры обеспечивают надежную и удобную посадку

        Чашки наушников имеют мягкие насадки из вспененного материала для максимально комфортной и надежной посадки.

        Ультралегкое оголовье для максимального комфорта

        Ультралегкое оголовье для максимального комфорта

        Тонкое ультралегкое оголовье обеспечивает максимальный комфорт даже при длительном прослушивании в течение нескольких часов. Наушники настолько удобны, что ребенок может даже совсем забыть о них.

        Шумоизолирующие амбушюры для четкого звучания при любой громкости

        Шумоизолирующие амбушюры значительно сокращают уровень внешнего шума — ребенку не потребуется увеличивать громкость для погружения в музыку.

        Технические характеристики

        • Звук

          Тип магнита
          Неодимовый
          Сопротивление
          32  Ом
          Максимальная входная мощность
          40  мВт
          Чувствительность
          99  дБ
          Диафрагма
          ПЭТ
          Диапазон частот
          12 - 22 000  Гц
          Диаметр излучателя
          32 мм

        • Дизайн

          цвет
          Синий

        • Габариты изделия

          Глубина
          2,8  (дюймы)
          Глубина
          7  см
          высота
          6,1  (дюймы)
          высота
          15,5  см
          Вес
          0,1002  кг
          Вес
          0,221  фунта
          ширина
          5,1  (дюймы)
          ширина
          13  см

        • Размеры упаковки

          Глубина
          7,5  см
          Глубина
          3  (дюймы)
          EAN
          69 23410 73064 7
          Вес брутто
          0,154  кг
          Вес брутто
          0,34  фунта
          высота
          22,1  см
          высота
          8,7  (дюймы)
          Вес нетто
          0,221  фунта
          Вес нетто
          0,1002  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Блистер
          Вес упаковки
          0,0538  кг
          Вес упаковки
          0,119  фунта
          Тип размещения на полке
          Оба
          ширина
          7,8  (дюймы)
          ширина
          19,8  см

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          0,71  кг
          Вес брутто
          1,566  фунта
          GTIN
          1 69 23410 73064 4
          высота
          10,3  (дюймы)
          высота
          26,2  см
          Длина
          9,4  (дюймы)
          Длина
          24  см
          Вес нетто
          0,3006  кг
          Вес нетто
          0,663  фунта
          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес упаковки
          0,903  фунта
          Вес упаковки
          0,4094  кг
          ширина
          8,5  (дюймы)
          ширина
          21,5  см

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