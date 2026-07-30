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SHK2000PK/00
Доступные варианты
30-мм излучатели, закрытое оформление
Накладные
Розовый и фиолетовый
Ограничение громкости до 85 дБ
Удобное оголовье можно полностью регулировать, что обеспечивает удобную посадку для детей любого возраста.
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля, что улучшает чувствительность звуковой катушки, усиливает низкие частоты и обеспечивает качественное сбалансированное звучание.
Надежная конструкция выполнена без использования винтов, что позволяет легко выдвигать и устанавливать на место детали наушников.
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