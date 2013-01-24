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Детские наушники

SHK2000PK/00
Общая оценка / 5
  • Лучшее решение для ваших детей Лучшее решение для ваших детей Лучшее решение для ваших детей
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    Детские наушники

    SHK2000PK/00
    Общая оценка / 5

    Лучшее решение для ваших детей

    Идеальные наушники для маленьких ценителей музыки! Регулируемая конструкция, четкие басы и интересный дизайн порадуют вашего ребенка, а прочный корпус выдержит любые испытания. Благодаря ограничителю громкости (85 дБ) прослушивание музыки будет не только веселым, но и безопасным занятием. Узнать обо всех преимуществах

    Детские наушники

    Лучшее решение для ваших детей

    Идеальные наушники для маленьких ценителей музыки! Регулируемая конструкция, четкие басы и интересный дизайн порадуют вашего ребенка, а прочный корпус выдержит любые испытания. Благодаря ограничителю громкости (85 дБ) прослушивание музыки будет не только веселым, но и безопасным занятием. Узнать обо всех преимуществах

    Лучшее решение для ваших детей

    Идеальные наушники для маленьких ценителей музыки! Регулируемая конструкция, четкие басы и интересный дизайн порадуют вашего ребенка, а прочный корпус выдержит любые испытания. Благодаря ограничителю громкости (85 дБ) прослушивание музыки будет не только веселым, но и безопасным занятием. Узнать обо всех преимуществах

    Детские наушники

    Лучшее решение для ваших детей

    Идеальные наушники для маленьких ценителей музыки! Регулируемая конструкция, четкие басы и интересный дизайн порадуют вашего ребенка, а прочный корпус выдержит любые испытания. Благодаря ограничителю громкости (85 дБ) прослушивание музыки будет не только веселым, но и безопасным занятием. Узнать обо всех преимуществах

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      Лучшее решение для ваших детей

      Разработано специально для детей, ограничение максимальной громкости

      • Накладные
      • Розовый и фиолетовый
      Удобное регулируемое оголовье для растущих детей

      Удобное регулируемое оголовье для растущих детей

      Удобное оголовье можно полностью регулировать, что обеспечивает удобную посадку для детей любого возраста.

      32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают хорошо сбалансированное звучание

      32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают хорошо сбалансированное звучание

      Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля, что улучшает чувствительность звуковой катушки, усиливает низкие частоты и обеспечивает качественное сбалансированное звучание.

      Надежная конструкция без креплений выдерживает любые испытания

      Надежная конструкция без креплений выдерживает любые испытания

      Надежная конструкция выполнена без использования креплений, что позволяет легко выдвигать и устанавливать на место детали наушников.

      Мягкие амбушюры обеспечивают надежную и удобную посадку

      Мягкие амбушюры обеспечивают надежную и удобную посадку

      Чашки наушников имеют мягкие насадки из вспененного материала для максимально комфортной и надежной посадки.

      Ультралегкое оголовье для максимального комфорта

      Ультралегкое оголовье для максимального комфорта

      Тонкое ультралегкое оголовье обеспечивает максимальный комфорт даже при длительном прослушивании в течение нескольких часов. Наушники настолько удобны, что ребенок может даже совсем забыть о них.

      Шумоизолирующие амбушюры для четкого звучания при любой громкости

      Шумоизолирующие амбушюры значительно сокращают уровень внешнего шума — ребенку не потребуется увеличивать громкость для погружения в музыку.

      Технические характеристики

      • Звук

        Тип магнита
        Неодимовый
        Сопротивление
        32  Ом
        Максимальная входная мощность
        40  мВт
        Чувствительность
        99  дБ
        Диафрагма
        ПЭТ
        Диапазон частот
        12 - 22 000  Гц
        Диаметр излучателя
        32 мм

      • Дизайн

        цвет
        Розовый

      • Габариты изделия

        Глубина
        2,8  (дюймы)
        Глубина
        7  см
        высота
        6,1  (дюймы)
        высота
        15,5  см
        Вес
        0,1002  кг
        Вес
        0,221  фунта
        ширина
        5,1  (дюймы)
        ширина
        13  см

      • Размеры упаковки

        Глубина
        7,5  см
        Глубина
        3  (дюймы)
        EAN
        69 23410 73063 0
        Вес брутто
        0,154  кг
        Вес брутто
        0,34  фунта
        высота
        22,1  см
        высота
        8,7  (дюймы)
        Вес нетто
        0,221  фунта
        Вес нетто
        0,1002  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер
        Вес упаковки
        0,0538  кг
        Вес упаковки
        0,119  фунта
        Тип размещения на полке
        Оба
        ширина
        7,8  (дюймы)
        ширина
        19,8  см

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        0,71  кг
        Вес брутто
        1,566  фунта
        GTIN
        1 69 23410 73063 7
        высота
        10,3  (дюймы)
        высота
        26,2  см
        Длина
        9,4  (дюймы)
        Длина
        24  см
        Вес нетто
        0,3006  кг
        Вес нетто
        0,663  фунта
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес упаковки
        0,903  фунта
        Вес упаковки
        0,4094  кг
        ширина
        8,5  (дюймы)
        ширина
        21,5  см

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