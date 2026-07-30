Лучшее решение для ваших детей

Идеальные наушники для маленьких ценителей музыки! Регулируемая конструкция, четкие басы и интересный дизайн порадуют вашего ребенка, а прочный корпус выдержит любые испытания. Благодаря ограничителю громкости (85 дБ) прослушивание музыки будет не только веселым, но и безопасным занятием.