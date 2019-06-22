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Больше не доступен

Наушники

SHL3060PP/00

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Доступные варианты

Белый
Белый
Красные
Красные
Розовый
Розовый
Синий
Синий
Фиолетовый
Фиолетовый
Черный
Черный

Чистые и мощные басы

Эти наушники в стиле DJ отличаются мощным звуком и глубокими басами. Благодаря поворачивающимся чашкам с мягкими амбушюрами вы получите невероятные ощущения от прослушивания музыки в дороге.

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С управлением, как у DJ-наушников

Чистые и мощные басы

  • 32-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Накладные

Закрытое акустическое оформление гарантирует надежную звукоизоляцию

Закрытое акустическое оформление гарантирует надежную звукоизоляцию

Закрытое акустическое оформление гарантирует надежную звукоизоляцию, отсекая окружающие шумы

Компактная плоская складная конструкция для удобства переноски

Для обеспечения максимального комфорта при использовании в дороге эти наушники в стиле DJ легко складываются, гарантируя удобство переноски.

Регулируемые чашки наушников и оголовье для идеальной посадки

Регулируемые чашки наушников и оголовье для идеальной посадки

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
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1

22/06/2019

Україна

Україна

Відмінно

Гарні навушники.Користуюсь вже три роки.Чудовий звук.Гарні низкі частоти.Зручно сидять на голові.Шнур із чудової резини.Ніколи не ломавсь шнур.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHL3060BL Навушники

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHL3060BL Навушники

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