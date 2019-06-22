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Больше не доступен

Наушники

SHL3060WT/00

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Доступные варианты

Белый
Белый
Красные
Красные
Розовый
Розовый
Синий
Синий
Фиолетовый
Фиолетовый
Черный
Черный

Чистые и мощные басы

Эти наушники в стиле DJ отличаются мощным звуком и глубокими басами. Благодаря поворачивающимся чашкам с мягкими амбушюрами вы получите невероятные ощущения от прослушивания музыки в дороге.

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С управлением, как у DJ-наушников

Чистые и мощные басы

  • 32-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Накладные

Свобода передвижений благодаря кабелю 1,2 м

Свобода передвижений благодаря кабелю 1,2 м

32-мм излучатели для мощного и динамичного звучания

32-мм излучатели для мощного и динамичного звучания

Высокомощные 32-мм излучатели обеспечивают кристально чистое, детальное и естественное звучание.

Регулируемые чашки наушников и оголовье для идеальной посадки

Регулируемые чашки наушников и оголовье для идеальной посадки

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

22/06/2019

Україна

Україна

Відмінно

Гарні навушники.Користуюсь вже три роки.Чудовий звук.Гарні низкі частоти.Зручно сидять на голові.Шнур із чудової резини.Ніколи не ломавсь шнур.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHL3060BL Навушники

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHL3060BL Навушники

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