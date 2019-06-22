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Больше не доступен
SHL3060WT/00
Чистые и мощные басы
Эти наушники в стиле DJ отличаются мощным звуком и глубокими басами. Благодаря поворачивающимся чашкам с мягкими амбушюрами вы получите невероятные ощущения от прослушивания музыки в дороге.
32-мм излучатели, закрытая конструкция
Накладные
Высокомощные 32-мм излучатели обеспечивают кристально чистое, детальное и естественное звучание.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Poteral
22/06/2019
Україна
Відмінно
Гарні навушники.Користуюсь вже три роки.Чудовий звук.Гарні низкі частоти.Зручно сидять на голові.Шнур із чудової резини.Ніколи не ломавсь шнур.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHL3060BL Навушники
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHL3060BL Навушники