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Больше не доступен
SHL3075BK/00
32-мм излучатели, закрытая конструкция
Накладные
Мягкие амбушюры
Компактно складываются
Благодаря 32-мм излучателям наушники BASS+ воспроизводят музыку с глубокими и насыщенными басами.
Наушники BASS+ с поворачивающимися чашками и регулируемым оголовьем обеспечивают отличную посадку для всех пользователей.
Глубокие и насыщенные басы для превосходного звучания. Элегантный дизайн, специально настроенные излучатели и басовые отверстия, которые воспроизводят даже сверхнизкие частоты, — вот секрет фирменного звучания наушников BASS+.
4.8
из 5
4
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
nastina
26/10/2021
Україна
Качество намного выше цены
Не первый месяц пользуюсь наушниками и мечтаю, чтобы сделали точно такие же но беспроводные.
Плюсы
не давит, комфортно более 8-ми часов в них, приятные цвет, качественные материалы
Минусы
почти нет, переходник для Iphone купила и радуюсь
Этот отзыв про SHL3075BL Навушники з мікрофоном
Этот отзыв про SHL3075BL Навушники з мікрофоном
NastinaNastia22
19/04/2021
Україна
Мрію по точно такий самий корпус але true wireles
- немає дискомфорту вух та голови навіть після багатогодинного носіння - чудовий звук - можна використовувати як гарнітуру для ноутбука, для спілкування по роботі - якість вища за ціну
Плюсы
якість, не давлять, зручно носити з собою або на шиї, ціна
Минусы
дріт
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHL3075BL Навушники з мікрофоном
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHL3075BL Навушники з мікрофоном
rrmage
10/04/2019
Україна
Отличные наушники
Отличные наушники за свою цену. Глубокие басы, не обрезанные высокие частоты. Микрофон с кнопкой отключения.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHL3075WT Навушники з мікрофоном
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHL3075WT Навушники з мікрофоном