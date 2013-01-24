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BASS+. Почувствуйте мощность звука.
Наушники Philips BASS+ воспроизводят музыку с превосходными насыщенными басами. Глубокие, мощные низкие частоты в сочетании с изящным и стильным корпусом — эти наушники созданы для любителей мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
BASS+. Почувствуйте мощность звука.
Наушники Philips BASS+ воспроизводят музыку с превосходными насыщенными басами. Глубокие, мощные низкие частоты в сочетании с изящным и стильным корпусом — эти наушники созданы для любителей мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах
BASS+. Почувствуйте мощность звука.
Наушники Philips BASS+ воспроизводят музыку с превосходными насыщенными басами. Глубокие, мощные низкие частоты в сочетании с изящным и стильным корпусом — эти наушники созданы для любителей мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
BASS+. Почувствуйте мощность звука.
Наушники Philips BASS+ воспроизводят музыку с превосходными насыщенными басами. Глубокие, мощные низкие частоты в сочетании с изящным и стильным корпусом — эти наушники созданы для любителей мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах
Наушники с микрофоном
Цена магазина Philips
Итого:
Благодаря 32-мм излучателям наушники BASS+ воспроизводят музыку с глубокими и насыщенными басами.
Наушники BASS+ с поворачивающимися чашками и регулируемым оголовьем обеспечивают отличную посадку для всех пользователей.
Глубокие и насыщенные басы для превосходного звучания. Элегантный дизайн, специально настроенные излучатели и басовые отверстия, которые воспроизводят даже сверхнизкие частоты, — вот секрет фирменного звучания наушников BASS+.
Благодаря плоской складной конструкции наушники BASS+ удобно хранить и брать с собой в поездки.
Удобные элементы управления позволяют приостанавливать или запускать воспроизведение и отвечать на вызовы простым нажатием.
Мягкие дышащие амбушюры обеспечивают комфорт даже при долгом прослушивании.
Благодаря закрытому акустическому оформлению наушники BASS+ блокируют внешние шумы и обеспечивают отличную звукоизоляцию для высокого качества звучания.
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