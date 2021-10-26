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  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.

Больше не доступен

Наушники с микрофоном

SHL3075BL/00

4.8
| (4) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Доступные варианты

Белый
Белый
Красные
Красные
Синий
Синий
Черный
Черный
BASS+. Почувствуйте мощность звука.
Наушники Philips BASS+ воспроизводят музыку с превосходными насыщенными басами. Глубокие, мощные низкие частоты в сочетании с изящным и стильным корпусом — эти наушники созданы для любителей мощных басов, которые ценят компактность.
Посмотреть все преимущества

BASS+. Почувствуйте мощность звука.

  • 32-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Накладные

  • Мягкие амбушюры

  • Компактно складываются

32-мм излучатели

32-мм излучатели

Благодаря 32-мм излучателям наушники BASS+ воспроизводят музыку с глубокими и насыщенными басами.

Оптимальная посадка

Оптимальная посадка

Наушники BASS+ с поворачивающимися чашками и регулируемым оголовьем обеспечивают отличную посадку для всех пользователей.

Насладитесь глубокими и мощными басами

Насладитесь глубокими и мощными басами

Глубокие и насыщенные басы для превосходного звучания. Элегантный дизайн, специально настроенные излучатели и басовые отверстия, которые воспроизводят даже сверхнизкие частоты, — вот секрет фирменного звучания наушников BASS+.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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4.8

из 5

4

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

26/10/2021

Україна

Україна

Качество намного выше цены

Не первый месяц пользуюсь наушниками и мечтаю, чтобы сделали точно такие же но беспроводные.

Плюсы

не давит, комфортно более 8-ми часов в них, приятные цвет, качественные материалы

Минусы

почти нет, переходник для Iphone купила и радуюсь

Этот отзыв про SHL3075BL Навушники з мікрофоном

Этот отзыв про SHL3075BL Навушники з мікрофоном

19/04/2021

Україна

Україна

Мрію по точно такий самий корпус але true wireles

- немає дискомфорту вух та голови навіть після багатогодинного носіння - чудовий звук - можна використовувати як гарнітуру для ноутбука, для спілкування по роботі - якість вища за ціну

Плюсы

якість, не давлять, зручно носити з собою або на шиї, ціна

Минусы

дріт

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHL3075BL Навушники з мікрофоном

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHL3075BL Навушники з мікрофоном

10/04/2019

Україна

Україна

Отличные наушники

Отличные наушники за свою цену. Глубокие басы, не обрезанные высокие частоты. Микрофон с кнопкой отключения.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHL3075WT Навушники з мікрофоном

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHL3075WT Навушники з мікрофоном

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