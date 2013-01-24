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    BASS+

    Наушники с микрофоном

    SHL3075BL/00
    Общая оценка / 5
    • BASS+. Почувствуйте мощность звука. BASS+. Почувствуйте мощность звука. BASS+. Почувствуйте мощность звука.
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      BASS+ Наушники с микрофоном

      SHL3075BL/00
      Общая оценка / 5

      BASS+. Почувствуйте мощность звука.

      Наушники Philips BASS+ воспроизводят музыку с превосходными насыщенными басами. Глубокие, мощные низкие частоты в сочетании с изящным и стильным корпусом — эти наушники созданы для любителей мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах

      BASS+ Наушники с микрофоном

      BASS+. Почувствуйте мощность звука.

      Наушники Philips BASS+ воспроизводят музыку с превосходными насыщенными басами. Глубокие, мощные низкие частоты в сочетании с изящным и стильным корпусом — эти наушники созданы для любителей мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах

      BASS+. Почувствуйте мощность звука.

      Наушники Philips BASS+ воспроизводят музыку с превосходными насыщенными басами. Глубокие, мощные низкие частоты в сочетании с изящным и стильным корпусом — эти наушники созданы для любителей мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах

      BASS+ Наушники с микрофоном

      BASS+. Почувствуйте мощность звука.

      Наушники Philips BASS+ воспроизводят музыку с превосходными насыщенными басами. Глубокие, мощные низкие частоты в сочетании с изящным и стильным корпусом — эти наушники созданы для любителей мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах

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        BASS+

        BASS+

        Наушники с микрофоном

        Цена магазина Philips

        Итого:

        BASS+. Почувствуйте мощность звука.

        • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Накладные
        • Мягкие амбушюры
        • Компактно складываются
        32-мм излучатели

        32-мм излучатели

        Благодаря 32-мм излучателям наушники BASS+ воспроизводят музыку с глубокими и насыщенными басами.

        Оптимальная посадка

        Оптимальная посадка

        Наушники BASS+ с поворачивающимися чашками и регулируемым оголовьем обеспечивают отличную посадку для всех пользователей.

        Насладитесь глубокими и мощными басами

        Насладитесь глубокими и мощными басами

        Глубокие и насыщенные басы для превосходного звучания. Элегантный дизайн, специально настроенные излучатели и басовые отверстия, которые воспроизводят даже сверхнизкие частоты, — вот секрет фирменного звучания наушников BASS+.

        Плоская складная конструкция для удобной переноски

        Плоская складная конструкция для удобной переноски

        Благодаря плоской складной конструкции наушники BASS+ удобно хранить и брать с собой в поездки.

        Удобные элементы управления

        Удобные элементы управления

        Удобные элементы управления позволяют приостанавливать или запускать воспроизведение и отвечать на вызовы простым нажатием.

        Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении

        Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении

        Мягкие дышащие амбушюры обеспечивают комфорт даже при долгом прослушивании.

        Превосходная звукоизоляция для высокого качества звучания

        Превосходная звукоизоляция для высокого качества звучания

        Благодаря закрытому акустическому оформлению наушники BASS+ блокируют внешние шумы и обеспечивают отличную звукоизоляцию для высокого качества звучания.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Тип магнита
          NdFeB
          Диапазон частот
          9—23 000  Гц
          Сопротивление
          32 Ом
          Диаметр излучателя
          32 мм
          Максимальная входная мощность
          1000 мВт
          Диафрагма
          ПЭТ
          Чувствительность
          103 дБ
          Тип
          динамический

        • Подключения

          Микрофон
          Встроенный микрофон
          Разъем
          3,5  миллиметра
          Длина кабеля
          1,2  м

        • Дизайн

          цвет
          Синий

        • Габариты изделия

          высота
          18,5  см
          ширина
          13,5  см
          Глубина
          4  см
          высота
          7,3  (дюймы)
          ширина
          5,3  (дюймы)
          Глубина
          1,6  (дюймы)
          Вес
          0,132  кг
          Вес
          0,291  фунта

        • Размеры упаковки

          Количество изделий в упаковке
          1
          высота
          22,5  см
          ширина
          19,5  см
          Глубина
          4,8  см
          высота
          8,9  (дюймы)
          ширина
          7,7  (дюймы)
          Глубина
          1,9  (дюймы)
          Вес брутто
          0,241  кг
          Вес нетто
          0,132  кг
          Вес упаковки
          0,109  кг
          Вес брутто
          0,531  фунта
          Вес нетто
          0,291  фунта
          Вес упаковки
          0,240  фунта
          EAN
          69 51613 99161 9
          Тип упаковки
          Картон
          Тип размещения на полке
          Оба

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          Длина
          21,2  см
          ширина
          16,5  см
          высота
          24  см
          Длина
          8,3  (дюймы)
          ширина
          6,5  (дюймы)
          высота
          9,4  (дюймы)
          Вес брутто
          0,913  кг
          Вес нетто
          0,396  кг
          Вес упаковки
          0,517  кг
          Вес брутто
          2,013  фунта
          Вес нетто
          0,873  фунта
          Вес упаковки
          1,140  фунта
          GTIN
          1 69 51613 99161 6

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