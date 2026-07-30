КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.

Больше не доступен

BASS+Наушники с микрофоном

SHL3175BK/00

Доступные варианты

Белый
Белый
Черный
Черный
BASS+. Почувствуйте мощность звука.
Наушники Philips BASS+ воспроизводят музыку с превосходными насыщенными басами. Глубокие, мощные низкие частоты в сочетании с изящным и прочным корпусом — эти полноразмерные наушники созданы для любителей мощных басов, которые ценят компактность.
Посмотреть все преимущества

BASS+. Почувствуйте мощность звука.

  • 40-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Полноразмерные

  • Мягкие амбушюры

  • Компактная складная конструкция

40-мм излучатели с неодимовыми магнитами

40-мм излучатели с неодимовыми магнитами

40-мм излучатели с неодимовыми магнитами для глубоких и насыщенных басов

Насладитесь глубокими и насыщенными басами

Насладитесь глубокими и насыщенными басами

Мощные басы откроют новое звучание любимой музыки. Оцените компактный дизайн и раскройте уникальный секрет фирменного звучания наушников BASS+ — басовое отверстие и специально настроенные излучатели, которые воспроизводят даже сверхнизкие частоты. Отдельный акустический объем обеспечивает стабильную и качественную передачу басов в любых условиях.

Складываются в компактную конструкцию для удобства хранения и переноски

Складываются в компактную конструкцию для удобства хранения и переноски

Уникальная компактная складная конструкция удобна в дороге. Наушники можно компактно сложить в двух положениях для удобства хранения и переноски.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.