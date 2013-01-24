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    BASS+

    Наушники с микрофоном

    SHL3175BK/00
    Общая оценка / 5
    • BASS+. Почувствуйте мощность звука. BASS+. Почувствуйте мощность звука. BASS+. Почувствуйте мощность звука.
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      BASS+ Наушники с микрофоном

      SHL3175BK/00
      Общая оценка / 5

      BASS+. Почувствуйте мощность звука.

      Наушники Philips BASS+ воспроизводят музыку с превосходными насыщенными басами. Глубокие, мощные низкие частоты в сочетании с изящным и прочным корпусом — эти полноразмерные наушники созданы для любителей мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах

      BASS+ Наушники с микрофоном

      BASS+. Почувствуйте мощность звука.

      Наушники Philips BASS+ воспроизводят музыку с превосходными насыщенными басами. Глубокие, мощные низкие частоты в сочетании с изящным и прочным корпусом — эти полноразмерные наушники созданы для любителей мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах

      BASS+. Почувствуйте мощность звука.

      Наушники Philips BASS+ воспроизводят музыку с превосходными насыщенными басами. Глубокие, мощные низкие частоты в сочетании с изящным и прочным корпусом — эти полноразмерные наушники созданы для любителей мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах

      BASS+ Наушники с микрофоном

      BASS+. Почувствуйте мощность звука.

      Наушники Philips BASS+ воспроизводят музыку с превосходными насыщенными басами. Глубокие, мощные низкие частоты в сочетании с изящным и прочным корпусом — эти полноразмерные наушники созданы для любителей мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах

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        BASS+

        BASS+

        Наушники с микрофоном

        Цена магазина Philips

        Итого:

        BASS+. Почувствуйте мощность звука.

        • 40-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Полноразмерные
        • Мягкие амбушюры
        • Компактная складная конструкция
        40-мм излучатели с неодимовыми магнитами

        40-мм излучатели с неодимовыми магнитами

        40-мм излучатели с неодимовыми магнитами для глубоких и насыщенных басов

        Насладитесь глубокими и насыщенными басами

        Насладитесь глубокими и насыщенными басами

        Мощные басы откроют новое звучание любимой музыки. Оцените компактный дизайн и раскройте уникальный секрет фирменного звучания наушников BASS+ — басовое отверстие и специально настроенные излучатели, которые воспроизводят даже сверхнизкие частоты. Отдельный акустический объем обеспечивает стабильную и качественную передачу басов в любых условиях.

        Складываются в компактную конструкцию для удобства хранения и переноски

        Складываются в компактную конструкцию для удобства хранения и переноски

        Уникальная компактная складная конструкция удобна в дороге. Наушники можно компактно сложить в двух положениях для удобства хранения и переноски.

        Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении

        Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении

        Мягкие дышащие амбушюры обеспечивают превосходный комфорт при длительном прослушивании музыки.

        Отличная звукоизоляция

        Отличная звукоизоляция

        Закрытая акустическая конструкция блокирует внешние шумы и оптимизирует качество звучания.

        Оголовье и чашки наушников регулируются для комфортной посадки

        Оголовье и чашки наушников регулируются для комфортной посадки

        Наушники BASS+ с поворачивающимися чашками и регулируемым оголовьем обеспечивают отличную посадку для всех пользователей.

        Элементы управления для вызовов и музыки в режиме HandsFree

        Элементы управления для вызовов и музыки в режиме HandsFree

        Удобные элементы управления позволяют приостанавливать или запускать воспроизведение и отвечать на вызовы простым нажатием.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Сопротивление
          32 Ом
          Тип магнита
          Неодимовый
          Максимальная входная мощность
          40 мВт
          Чувствительность
          104 дБ
          Диаметр излучателя
          40 мм
          Диафрагма
          ПЭТ
          Частотный диапазон
          8–23 500 Гц
          Тип
          динамический

        • Подключения

          Длина кабеля
          1,2 м
          Подключение кабеля
          двустороннее
          Разъем
          3,5  миллиметра
          Микрофон
          Встроенный микрофон

        • Размеры упаковки

          EAN
          69 51613 98153 5
          Глубина
          5,7  см
          Глубина
          2,2  (дюймы)
          Вес брутто
          0,303  кг
          Вес брутто
          0,668  фунта
          высота
          8,9  (дюймы)
          высота
          22,5  см
          Вес нетто
          0,192  кг
          Вес нетто
          0,423  фунта
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Вес упаковки
          0,111  кг
          Вес упаковки
          0,245  фунта
          Тип размещения на полке
          Оба
          ширина
          19,5  см
          ширина
          7,7  (дюймы)

        • Дизайн

          цвет
          Черный

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          2,579  фунта
          Вес брутто
          1,17  кг
          GTIN
          1 69 51613 98153 2
          высота
          22,3  см
          высота
          8,8  (дюймы)
          Длина
          20,7  см
          Длина
          8,1  (дюймы)
          Вес нетто
          1,270  фунта
          Вес нетто
          0,576  кг
          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес упаковки
          1,310  фунта
          Вес упаковки
          0,594  кг
          ширина
          18,5  см
          ширина
          7,3  (дюймы)

        • Габариты изделия

          Глубина
          18  см
          Глубина
          7,1  (дюймы)
          высота
          2,0  (дюймы)
          высота
          5  см
          Вес
          0,419  фунта
          Вес
          0,19  кг
          ширина
          19  см
          ширина
          7,5  (дюймы)

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