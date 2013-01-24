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BASS+. Почувствуйте мощность звука.
Наушники Philips BASS+ воспроизводят музыку с превосходными насыщенными басами. Глубокие, мощные низкие частоты в сочетании с изящным и прочным корпусом — эти полноразмерные наушники созданы для любителей мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
BASS+. Почувствуйте мощность звука.
Наушники Philips BASS+ воспроизводят музыку с превосходными насыщенными басами. Глубокие, мощные низкие частоты в сочетании с изящным и прочным корпусом — эти полноразмерные наушники созданы для любителей мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах
BASS+. Почувствуйте мощность звука.
Наушники Philips BASS+ воспроизводят музыку с превосходными насыщенными басами. Глубокие, мощные низкие частоты в сочетании с изящным и прочным корпусом — эти полноразмерные наушники созданы для любителей мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
BASS+. Почувствуйте мощность звука.
Наушники Philips BASS+ воспроизводят музыку с превосходными насыщенными басами. Глубокие, мощные низкие частоты в сочетании с изящным и прочным корпусом — эти полноразмерные наушники созданы для любителей мощных басов, которые ценят компактность. Узнать обо всех преимуществах
Наушники с микрофоном
Цена магазина Philips
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40-мм излучатели с неодимовыми магнитами для глубоких и насыщенных басов
Мощные басы откроют новое звучание любимой музыки. Оцените компактный дизайн и раскройте уникальный секрет фирменного звучания наушников BASS+ — басовое отверстие и специально настроенные излучатели, которые воспроизводят даже сверхнизкие частоты. Отдельный акустический объем обеспечивает стабильную и качественную передачу басов в любых условиях.
Уникальная компактная складная конструкция удобна в дороге. Наушники можно компактно сложить в двух положениях для удобства хранения и переноски.
Мягкие дышащие амбушюры обеспечивают превосходный комфорт при длительном прослушивании музыки.
Закрытая акустическая конструкция блокирует внешние шумы и оптимизирует качество звучания.
Наушники BASS+ с поворачивающимися чашками и регулируемым оголовьем обеспечивают отличную посадку для всех пользователей.
Удобные элементы управления позволяют приостанавливать или запускать воспроизведение и отвечать на вызовы простым нажатием.
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