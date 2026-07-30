BASS+. Почувствуйте мощность звука.

Наушники Philips BASS+ воспроизводят музыку с превосходными насыщенными басами. Глубокие, мощные низкие частоты в сочетании с изящным и прочным корпусом — эти полноразмерные наушники созданы для любителей мощных басов, которые ценят компактность.