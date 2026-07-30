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Больше не доступен
SHL3175WT/00
40-мм излучатели, закрытая конструкция
Полноразмерные
Мягкие амбушюры
Компактная складная конструкция
40-мм излучатели с неодимовыми магнитами для глубоких и насыщенных басов
Мощные басы откроют новое звучание любимой музыки. Оцените компактный дизайн и раскройте уникальный секрет фирменного звучания наушников BASS+ — басовое отверстие и специально настроенные излучатели, которые воспроизводят даже сверхнизкие частоты. Отдельный акустический объем обеспечивает стабильную и качественную передачу басов в любых условиях.
Уникальная компактная складная конструкция удобна в дороге. Наушники можно компактно сложить в двух положениях для удобства хранения и переноски.
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