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SHL5005WT/00
Наслаждайтесь музыкой
Эти наушники позволят вам наслаждаться музыкой в любом месте. Благодаря мягким подушечкам вы можете продолжать слушать любимые композиции. Отличное качество звука дарит новые впечатления от прослушивания.
32-мм излучатели, закрытая конструкция
Накладные
Мягкие амбушюры
Компактно складываются
Наушники компактно складываются для удобного хранения и транспортировки
Излучатели 32 мм обеспечивают превосходное звучание с глубокими басами
Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки и всегда оставаться на связи с теми, кто вам дорог.
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