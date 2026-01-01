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Наушники с микрофоном

SHL5005WT/00

Доступные варианты

Белый
Белый
Черный
Черный

Наслаждайтесь музыкой

Эти наушники позволят вам наслаждаться музыкой в любом месте. Благодаря мягким подушечкам вы можете продолжать слушать любимые композиции. Отличное качество звука дарит новые впечатления от прослушивания.

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В любом месте!

Наслаждайтесь музыкой

  • 32-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Накладные

  • Мягкие амбушюры

  • Компактно складываются

Наушники компактно складываются для удобного хранения и транспортировки

Наушники компактно складываются для удобного хранения и транспортировки

Излучатели 32 мм обеспечивают превосходное звучание с глубокими басами

Излучатели 32 мм обеспечивают превосходное звучание с глубокими басами

Встроенный микрофон для переключения между музыкой и вызовами

Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки и всегда оставаться на связи с теми, кто вам дорог.

Технические характеристики

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