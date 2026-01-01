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Больше не доступен
SHQ1300LF/00
Максимальная свобода и безграничные возможности
Устанавливайте личные рекорды благодаря сверхлегким наушникам Actionfit SHQ1300. Они не боятся пота и дождя, а благодаря высококачественным излучателям и фиксатору посадки С-образной формы эта надежная модель воспроизводит мощные басы и обеспечивает оптимальную посадку.
8,6-мм излучатели/открытое оформление
Наушник-вкладыш
Эти спортивные наушники Actionfit очень легкие (всего 5,7 г) и настолько удобные, что вы не вспомните о них даже при длительном прослушивании. Они идеально подходят для завершения самого трудного последнего этапа тренировки.
В комплект наушников ActionFit входит кабельный зажим, обеспечивающий удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.
Отзывы
Наушники сертифицированы по стандартам IPX4 и IPX7, гарнитуры — по стандарту IPX2.