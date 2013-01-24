Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Бесплатная доставка и возврат

    • Официальная гарантия

    • Приобретайте напрямую у Philips

    • Поддержка клиентов 7 дней в неделю

    ActionFit

    Спортивные наушники

    SHQ1300LF/00
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Максимальная свобода и безграничные возможности Максимальная свобода и безграничные возможности Максимальная свобода и безграничные возможности
      -{discount-value}
    • Play Pause

      ActionFit Спортивные наушники

      SHQ1300LF/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Максимальная свобода и безграничные возможности

      Устанавливайте личные рекорды благодаря сверхлегким наушникам Actionfit SHQ1300. Они не боятся пота и дождя, а благодаря высококачественным излучателям и фиксатору посадки С-образной формы эта надежная модель воспроизводит мощные басы и обеспечивает оптимальную посадку. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      ActionFit Спортивные наушники

      Максимальная свобода и безграничные возможности

      Устанавливайте личные рекорды благодаря сверхлегким наушникам Actionfit SHQ1300. Они не боятся пота и дождя, а благодаря высококачественным излучателям и фиксатору посадки С-образной формы эта надежная модель воспроизводит мощные басы и обеспечивает оптимальную посадку. Узнать обо всех преимуществах

      Максимальная свобода и безграничные возможности

      Устанавливайте личные рекорды благодаря сверхлегким наушникам Actionfit SHQ1300. Они не боятся пота и дождя, а благодаря высококачественным излучателям и фиксатору посадки С-образной формы эта надежная модель воспроизводит мощные басы и обеспечивает оптимальную посадку. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      ActionFit Спортивные наушники

      Максимальная свобода и безграничные возможности

      Устанавливайте личные рекорды благодаря сверхлегким наушникам Actionfit SHQ1300. Они не боятся пота и дождя, а благодаря высококачественным излучателям и фиксатору посадки С-образной формы эта надежная модель воспроизводит мощные басы и обеспечивает оптимальную посадку. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все in-ear-ear-bud-headphones

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все нужное для в одной покупке

        Цена комплекта

        Skip this

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        ActionFit

        ActionFit

        Спортивные наушники

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Максимальная свобода и безграничные возможности

        Надежная посадка и сверхлегкая конструкция

        • 8,6-мм излучатели/открытое оформление
        • Наушник-вкладыш
        Легкая конструкция (5,7 г) для максимального комфорта*

        Легкая конструкция (5,7 г) для максимального комфорта*

        Эти спортивные наушники Actionfit очень легкие (всего 5,7 г) и настолько удобные, что вы не вспомните о них даже при длительном прослушивании. Они идеально подходят для завершения самого трудного последнего этапа тренировки.

        Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

        Кабельный зажим входит в комплект для защиты от спутывания кабеля во время тренировки

        В комплект наушников ActionFit входит кабельный зажим, обеспечивающий удобное положение кабеля во время максимальных нагрузок.

        C-образный фиксатор удерживает наушники в заданном положении

        C-образный фиксатор удерживает наушники в заданном положении

        Прорезиненный C-образный фиксатор обеспечивает надежную посадку наушников Actionfit, позволяя полностью сосредоточиться на тренировке.

        Превосходное звучание для эффективных результатов

        Превосходное звучание для эффективных результатов

        8,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепное звучание, которое помогает достичь превосходных результатов.

        Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®), для максимальной прочности

        Усиленный кевларовый кабель (Kevlar®), для максимальной прочности

        Усиленный кевларовый кабель наушников (Kevlar®) способен выдержать самые жесткие условия тренировок.

        Открытое акустическое оформление позволяет оставаться на связи с окружающими

        Открытое акустическое оформление позволяет оставаться на связи с окружающими

        Эти наушники ActionFit не блокируют внешние звуки, чтобы вы оставались в курсе происходящего вокруг — это особенно важно при занятиях на открытом воздухе. Открытое акустическое оформление позволяет слышать окружающие звуки без ущерба для качества звучания.

        Защита от влаги и пота — идеально для тренировок

        Защита от влаги и пота — идеально для тренировок

        Ни пот, ни дождь больше не станут помехой для наслаждения любимой музыкой. Эти спортивные наушники ActionFit изготовлены из материалов, которые не боятся влаги и пота, — идеальный выбор для тренировок в любых погодных условиях.

        3 размера насадок для удобной посадки

        3 размера насадок для удобной посадки

        Технические характеристики

        • Звук

          Диафрагма
          ПЭТ
          Диапазон частот
          15 - 22 000  Гц
          Сопротивление
          32 Ом
          Чувствительность
          107 дБ
          Максимальная входная мощность
          10 мВт
          Диаметр излучателя
          13,6 мм
          Акустическая система
          Полузакрытая
          Тип магнита
          Неодимовый

        • Дизайн

          цвет
          Желтый лайм и белый

        • Подключения

          Разъем
          3,5  миллиметра
          Длина кабеля
          1,2  м
          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Покрытие разъема
          Позолоченный

        • Аксессуары

          Чехол для хранения
          Да
          Размещение кабелей
          Кабельный зажим

        Получите поддержку по этому продукту

        Перейти к разделу поддержки потребителей

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Награды

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            • Наушники сертифицированы по стандартам IPX4 и IPX7, гарнитуры — по стандарту IPX2.

            Зарегистрируйтесь и получайте доступ к специальным предложениям на продукцию Philips

            Компания Philips уважает право клиентов на конфиденциальность. Подробнее об этом читайте в Заявлении о конфиденциальности .

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

            Присоединяйтесь к MyPhilips и получайте:

            Эксклюзивные предложения

            Расширенную гарантию на выбранные продукты 

            Полезные советы

            Зарегистрироваться