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Больше не доступен
Лезвия NanoTech Dual Precision
Высокоточная подвесная система
Мощный цифровой двигатель
Защитное покрытие SkinGlide
Лезвия NanoTech Dual Precision совершают 150 000 срезаний в минуту, обеспечивая максимально гладкое бритье. Эти 72 самозатачивающихся лезвия со сверхострыми краями обладают повышенной износостойкостью для идеального результата на протяжении всего срока использования.
Philips S9000 Prestige оснащена высокоточной подвесной системой, которая обеспечивает идеальное положение лезвий для максимально точного срезания волосков.
Максимальная скорость вращения для максимальной эффективности. Самый современный цифровой двигатель Philips обеспечивает точное бритье вне зависимости от формы лица или густоты бороды.
4.9
из 5
63
Отзывы
96%
рекомендуют этот продукт
AlexDavidoff
12/11/2021
Україна
Отличная бритва!
Давно присматривался к электробритве и вот наконец решился приобрести. Ну и понятное дело, если уж покупать, то что-то стоящее. Бритвой я вполне доволен, бреет отлично без раздражений как на сухую так и с пеной. Единственный для меня минус - это отсутствие встроенного тримера. Тример есть, но отдельной насадкой, лично мне не очень удобно. К тому же купив такую бритву захотелось ее доукомплектовать различными насадками (ведь есть куча насадок с другими бритвами бренда), но увы... мне не удалось найти ни одной, что в принципе не логично! Бритва ведь класса люкс, а сделать ее еще круче нет возможности (хотя есть другие бритвы бренда с другими (и даже с несколькими) насадками! Обидно! Но в остальном отличная! Рекомендую!
Плюсы
Отлично бреет!
Минусы
нет возможности докупить насадки!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье
Sportstr
29/04/2020
Україна
Очень хорошая бритва
До сих пор я использовал одноразовые бритвы, а сейчас я научусь пользоваться электрической бритвой Philips. В коробке находится бритва Philips S9000 Prestige, высококачественный чехол XL, Прецизионный триммер SmartClick и циновка Qi для беспроводной зарядки бритвы. Моим первым впечатлением является бритва, очень хорошо выполненная с точки зрения качества, внешнего вида и, конечно, коврика для зарядки супер бритвы. Он выглядит великолепно, особенно ночью, потому что подставка подсвечивается во время зарядки бритвы.
Плюсы
Удобная бритва
Минусы
Не заметил
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье
Елисей
26/04/2020
Україна
Достойный прибор
У меня достаточно чувствительная кожа лица, по этому к выбору новой бритвы я отнесся достаточно ответственно. Я прочитал много отзывов и описаний разных моделей бритв на сайтах и отдал преимущество именно этой модели так, как оно идеально подходит именно для деликатной кожы. После первой недели использования окончательно убедился, что это именно мой вариант и выбор сделан правильно. Бритва имеет движущиеся в разном направлении головки, которые с точность повторяют все изгибы моего лица, удаляя волосы в самых труднодоступных местах. Краи этих же головок покрыты наночастицами и снижают трение во время работы, не оставляя роздражения. Лезвия очень острые и с лёгкостью справляются с щетиной любой длины за считанные минуты как при сухом, так и влажном использовании. Эстет возможность выбора режима работы. Бритва действительно хорошего качества и стоит внимания.
Плюсы
Ножей бритвы хватает на достаточно долгое время. Наличие безпроводного зарядного устройства.
Минусы
Нет
Этот отзыв про Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье
Этот отзыв про Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.
По результатам 756 сеансов при участии 7 барберов и 108 клиентов в Германии