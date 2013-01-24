Идеально чисто, невероятно комфортно
Оцените максимально чистое и гладкое бритье даже при 7-дневной щетине с бритвой Philips S9000 Prestige. Благодаря технологии SkinIQ бритва адаптирует бритье под ваши потребности для достижения идеального результата. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеально чисто, невероятно комфортно
Оцените максимально чистое и гладкое бритье даже при 7-дневной щетине с бритвой Philips S9000 Prestige. Благодаря технологии SkinIQ бритва адаптирует бритье под ваши потребности для достижения идеального результата. Узнать обо всех преимуществах
Идеально чисто, невероятно комфортно
Оцените максимально чистое и гладкое бритье даже при 7-дневной щетине с бритвой Philips S9000 Prestige. Благодаря технологии SkinIQ бритва адаптирует бритье под ваши потребности для достижения идеального результата. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеально чисто, невероятно комфортно
Оцените максимально чистое и гладкое бритье даже при 7-дневной щетине с бритвой Philips S9000 Prestige. Благодаря технологии SkinIQ бритва адаптирует бритье под ваши потребности для достижения идеального результата. Узнать обо всех преимуществах
До 150 000 срезаний в минуту позволяют лезвиям NanoTech Dual Precision обеспечивать максимально гладкое бритье. 72 самозатачивающихся лезвия, закаленных наночастицами, имеют надежный и долговечный режущий край для стабильно чистого бритья.
Высокоточная подвесная система Philips обеспечивает идеальное положение лезвия, благодаря которому каждый срез щетины будет максимально точным — без дискомфорта и выдергивания волосков.
Самый технологичный электродвигатель Philips с самой высокой мощностью вращения гарантирует максимально эффективное и точное бритье вне зависимости от того, насколько густые у вас волосы.
Покрытие SkinGlide обеспечивает гладкое скольжение для максимальной защиты кожи от раздражения. Кольца бритвенных головок покрыты специальным металлическим пигментом, которое снижает трение бритвы о кожу во время бритья.
Зарядная панель Qi в комплекте позволяет заряжать бритву и другие совместимые устройства, просто положив их на панель.
Интеллектуальный датчик измеряет параметры щетины 500 раз в секунду, и технология автоматически адаптирует мощность бритвы для максимально бережного и эффективного бритья.
Настраивайте скорость бритья и другие параметры в соответствии со своими предпочтениями и типом кожи.
Оцените непревзойденно гладкое и комфортное бритье. Подвижные головки 360-D+ позволяют повторять контуры лица даже на сложных участках и сбривать самые труднодоступные волоски.
Брейтесь так, как нужно именно вам. Вы можете выбрать комфортное сухое или освежающее влажное бритье, бриться с гелем или пеной даже в душе.
Завершите свой образ с помощью безопасного компактного триммера SmartClick. Идеальное решение для подравнивания усов и висков.
Премиальный чехол надежно сохранит вашу бритву, аксессуары к ней и зарядную панель Qi.
Благодаря специальной полностью герметичной внутренней камере бритву можно просто промыть под краном. Просто снимите бритвенную головку и промойте ее с обеих сторон под краном.
Зарядная панель Qi обеспечивает полную зарядку бритвы за три часа. Мощный литий-ионный аккумулятор сохранит производительность на годы использования.
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