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Shaver S9000 Prestige Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье

Больше не доступен

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Shaver S9000 PrestigeЭлектробритва серии S9000: сухое и влажное бритье

SP9860/13

Shaver S9000 Prestige Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Заявление о соответствии требованиям Великобритании - English (US)

  • ZIP файл, 76.8 kB
  • 30 March 2026

Руководство пользователя

  • PDF файл, 1.6 MB
  • 22 July 2022

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