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Shaver S9000 Prestige

Электробритва серии 9000: сухое и влажное бритье

SP9861/16
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1 награда
  • Идеально чисто, невероятно комфортно Идеально чисто, невероятно комфортно Идеально чисто, невероятно комфортно
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    Shaver S9000 Prestige Электробритва серии 9000: сухое и влажное бритье

    SP9861/16
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Идеально чисто, невероятно комфортно

    Оцените максимально чистое и гладкое бритье даже при 7-дневной щетине с бритвой Philips S9000 Prestige. Благодаря технологии SkinIQ бритва адаптирует бритье под ваши потребности для достижения идеального результата. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Shaver S9000 Prestige Электробритва серии 9000: сухое и влажное бритье

    Идеально чисто, невероятно комфортно

    Оцените максимально чистое и гладкое бритье даже при 7-дневной щетине с бритвой Philips S9000 Prestige. Благодаря технологии SkinIQ бритва адаптирует бритье под ваши потребности для достижения идеального результата. Узнать обо всех преимуществах

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      Идеально чисто, невероятно комфортно

      с технологией SkinIQ

      • Лезвия NanoTech Dual Precision
      • Высокоточная подвесная система
      • Мощный электродвигатель
      • Покрытие SkinGlide
      Высокоточные острые лезвия для идеально гладкого бритья

      Высокоточные острые лезвия для идеально гладкого бритья

      До 150 000 срезаний в минуту позволяют лезвиям NanoTech Dual Precision обеспечивать максимально гладкое бритье. 72 самозатачивающихся лезвия, закаленных наночастицами, имеют надежный и долговечный режущий край для стабильно чистого бритья.

      Обеспечивает идеальное положение лезвия для максимально точного сбривания щетины

      Обеспечивает идеальное положение лезвия для максимально точного сбривания щетины

      Высокоточная подвесная система Philips обеспечивает идеальное положение лезвия, благодаря которому каждый срез щетины будет максимально точным — без дискомфорта и выдергивания волосков.

      Самый современный двигатель Philips для максимальной эффективности бритья

      Самый современный двигатель Philips для максимальной эффективности бритья

      Самый технологичный электродвигатель Philips с самой высокой мощностью вращения гарантирует максимально эффективное и точное бритье вне зависимости от того, насколько густые у вас волосы.

      Кольца имеют специальное покрытие для гладкого скольжения

      Кольца имеют специальное покрытие для гладкого скольжения

      Покрытие SkinGlide обеспечивает гладкое скольжение для максимальной защиты кожи от раздражения. Кольца бритвенных головок покрыты специальным металлическим пигментом, которое снижает трение бритвы о кожу во время бритья.

      В комплекте зарядная панель Qi для беспроводной зарядки

      В комплекте зарядная панель Qi для беспроводной зарядки

      Зарядная панель Qi в комплекте позволяет заряжать бритву и другие совместимые устройства, просто положив их на панель.

      Адаптируется к особенностям типа волос для максимально эффективного бритья

      Адаптируется к особенностям типа волос для максимально эффективного бритья

      Интеллектуальный датчик измеряет параметры щетины 500 раз в секунду, и технология автоматически адаптирует мощность бритвы для максимально бережного и эффективного бритья.

      Три режима для индивидуальной настройки бритья

      Три режима для индивидуальной настройки бритья

      Настраивайте скорость бритья и другие параметры в соответствии со своими предпочтениями и типом кожи.

      Повторение контуров лица и чистое бритье даже на сложных участках

      Повторение контуров лица и чистое бритье даже на сложных участках

      Оцените непревзойденно гладкое и комфортное бритье. Подвижные головки 360-D+ позволяют повторять контуры лица даже на сложных участках и сбривать самые труднодоступные волоски.

      Сухое или влажное бритье. Бриться можно даже в душе

      Сухое или влажное бритье. Бриться можно даже в душе

      Брейтесь так, как нужно именно вам. Вы можете выбрать комфортное сухое или освежающее влажное бритье, бриться с гелем или пеной даже в душе.

      Насадка-стайлер для бороды с 5 установками длины

      Насадка-стайлер для бороды с 5 установками длины

      Измените свой образ с помощью насадки-стайлера SmartClick для бороды. 5 установок длины на выбор подходят для создания идеальной щетины или моделирования аккуратной короткой бороды. Закругленные кончики и гребни предотвращают появление раздражения.

      Надежно сохраняет бритву, аксессуары и зарядную панель Qi

      Надежно сохраняет бритву, аксессуары и зарядную панель Qi

      Премиальный чехол надежно сохранит вашу бритву, аксессуары к ней и зарядную панель Qi.

      Для очистки просто снимите бритвенную головку и промойте ее под струей воды

      Для очистки просто снимите бритвенную головку и промойте ее под струей воды

      Благодаря специальной полностью герметичной внутренней камере бритву можно просто промыть под краном. Просто снимите бритвенную головку и промойте ее с обеих сторон под краном.

      Полная зарядка бритвы за 3 часа с помощью панели Qi

      Полная зарядка бритвы за 3 часа с помощью панели Qi

      Зарядная панель Qi обеспечивает полную зарядку бритвы за три часа. Мощный литий-ионный аккумулятор сохранит производительность на годы использования.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        • Лезвия NanoTech Dual Precision
        • Уникальная система для комфортного скольжения по коже
        Технология SkinIQ
        • Высокоточная подвесная система
        • Мощный электродвигатель
        • Защитное покрытие SkinGlide
        • Датчик Power Adapt
        • Персональные настройки
        Повторение контуров
        Подвижные головки 360-D+

      • Аксессуары

        SmartClick
        Стайлер для бороды
        Чехол
        Премиальный чехол

      • Удобство использования

        Дисплей
        Индикатор заряда аккумулятора в процентах
        Сухое или влажное бритье
        Влажное и сухое бритье
        Очистка
        • 3-этапная очистка
        • Можно промывать под водой

      • Дизайн

        Отделка
        Классическая элегантность
        Ручка
        Эргономичное покрытие и удобная ручка

      • Питание

        Зарядка
        Зарядная панель Qi
        Быстрая зарядка
        18 минут
        Время зарядки
        3 часа
        Время работы
        60 минут

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Сменные головки
        Заменяйте каждые 2 года моделью SH98

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