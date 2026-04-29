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Shaver S9000 Prestige Электробритва серии S9000: сухое и влажное бритье
Больше не доступен
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Руководство пользователя
Все (11)
Можно ли заменить аккумулятор в бритве Philips?
Какую пену/гель можно использовать с бритвой Philips?
Можно ли заряжать бритву Philips после каждого бритья?
Как снять бритвенные головки с бритвы Philips?
Как правильно использовать бритву Philips?
ShaverКомпактный триммер
ShaversЩеточка для очищения
SH91Сменные бритвенные головки
Из моей бритвы Philips течет вода
Моя бритва Philips издает громкий звук
Бритва Philips не обеспечивает нужный результат
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