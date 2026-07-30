Больше музыки. До 48 часов воспроизведения с футляром для зарядки

Полного заряда наушников и футляра хватит на более чем целые сутки непрерывного воспроизведения в поездке. Воспроизведение приостанавливается, если извлечь один наушник из уха, чтобы вы не пропустили ни одной ноты. Футляр можно заряжать в беспроводном режиме.