Ключевые слова для поиска
Корзина
В корзине на данный момент нет товаров.
Созданы для активности и поездок.
Двигайтесь в ритме музыки. Объемный и детальный звук этих премиальных полностью беспроводных наушников поможет погрузиться в звучание любимых миксов. Лучшее шумоподавление и надежная посадка обеспечат максимальный комфорт, где бы вы ни находились. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Созданы для активности и поездок.
Двигайтесь в ритме музыки. Объемный и детальный звук этих премиальных полностью беспроводных наушников поможет погрузиться в звучание любимых миксов. Лучшее шумоподавление и надежная посадка обеспечат максимальный комфорт, где бы вы ни находились. Узнать обо всех преимуществах
Созданы для активности и поездок.
Двигайтесь в ритме музыки. Объемный и детальный звук этих премиальных полностью беспроводных наушников поможет погрузиться в звучание любимых миксов. Лучшее шумоподавление и надежная посадка обеспечат максимальный комфорт, где бы вы ни находились. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Созданы для активности и поездок.
Двигайтесь в ритме музыки. Объемный и детальный звук этих премиальных полностью беспроводных наушников поможет погрузиться в звучание любимых миксов. Лучшее шумоподавление и надежная посадка обеспечат максимальный комфорт, где бы вы ни находились. Узнать обо всех преимуществах
Полностью беспроводные наушники
Итого:
Электронная музыка, рок или хип-хоп — эти наушники премиального качества помогут услышать все нюансы звучания, словно вы находитесь в студии звукозаписи. Излучатели со сбалансированным якорем раскрывают кристально чистые высокие частоты и насыщенное естественное звучание вокала. Динамические излучатели воспроизводят глубокие точные басы и яркое звучание разных инструментов.
Где бы вы ни находились, эти полностью беспроводные наушники создадут идеальные условия для прослушивания. Гибридное шумоподавление использует высокотехнологичные аппаратные компоненты и современные решения для обработки звука, блокируя нежелательные шумы. Амбушюры, изготовленные из пены Comply с эффектом шумоподавления, обеспечивают надежную и комфортную посадку для лучших впечатлений от прослушивания.
Наушники с таким же уникальным стилем, как ваша музыка. Скругленный корпус с отделкой из полированного металла подчеркивает премиальный стиль Fidelio. Рельефный кант из кожи Muirhead придает более изысканный внешний вид металлическому футляру для зарядки с необычной геометрией.
Несколько микрофонов и специальный алгоритм повышают качество голоса и устраняют лишний шум. Они справятся даже с шумом ветра, и ваш собеседник сможет легко услышать вас, когда вы общаетесь по телефону на улице.
Приложение Philips Headphones поддерживает настройку шумоподавления посредством переключения между предустановками, а также позволяет управлять защитой от ветра и шума. Эквалайзер позволит настраивать частотную характеристику звука согласно личным предпочтениям.
Сенсорное управление позволяет без труда пользоваться возможностями наушников, а одновременное подключение к нескольким устройствам по Bluetooth позволит подключать наушники сразу к нескольким устройствам iOS, Android и даже ноутбуку. Google Fast Pair позволяет выполнять сопряжение с совместимыми устройствами Android одним касанием устройства.
Полного заряда наушников и футляра хватит на более чем целые сутки непрерывного воспроизведения в поездке. Воспроизведение приостанавливается, если извлечь один наушник из уха, чтобы вы не пропустили ни одной ноты. Футляр можно заряжать в беспроводном режиме.
Какой бы стриминговый сервис вы ни использовали, эти полностью беспроводные наушники обеспечат максимальное качество звука. Они автоматически выбирают кодек, который лучше всего подходит для вашего телефона или планшета. Владельцы устройств iOS и Android смогут получить превосходные впечатления от прослушивания.
Звук
Возможности ANC
Обмен данными
Подключения
Комфорт
Дизайн
Питание
Голосовой ассистент
Аксессуары
Габариты изделия
Размеры упаковки
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
UPC
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.