Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
T1BK/00
Естественный звук Fidelio
Шумоподавление Pro+
Подавление шумов от порывов ветра
Универсальная посадка
Электронная музыка, рок или хип-хоп — эти наушники премиального качества помогут услышать все нюансы звучания, словно вы находитесь в студии звукозаписи. Излучатели со сбалансированным якорем раскрывают кристально чистые высокие частоты и насыщенное естественное звучание вокала. Динамические излучатели воспроизводят глубокие точные басы и яркое звучание разных инструментов.
Где бы вы ни находились, эти полностью беспроводные наушники создадут идеальные условия для прослушивания. Гибридное шумоподавление использует высокотехнологичные аппаратные компоненты и современные решения для обработки звука, блокируя нежелательные шумы. Амбушюры, изготовленные из пены Comply с эффектом шумоподавления, обеспечивают надежную и комфортную посадку для лучших впечатлений от прослушивания.
Полного заряда наушников и футляра хватит на более чем целые сутки непрерывного воспроизведения в поездке. Воспроизведение приостанавливается, если извлечь один наушник из уха, чтобы вы не пропустили ни одной ноты. Футляр можно заряжать в беспроводном режиме.
Награды
Отзывы