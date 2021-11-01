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    Fidelio

    Полностью беспроводные наушники

    T1BK/00
    Общая оценка / 5
    4 награды
    • Созданы для активности и поездок. Созданы для активности и поездок. Созданы для активности и поездок.
      -{discount-value}
    • Play Pause

      Fidelio Полностью беспроводные наушники

      T1BK/00
      Общая оценка / 5
      4 награды

      Созданы для активности и поездок.

      Двигайтесь в ритме музыки. Объемный и детальный звук этих премиальных полностью беспроводных наушников поможет погрузиться в звучание любимых миксов. Лучшее шумоподавление и надежная посадка обеспечат максимальный комфорт, где бы вы ни находились. Узнать обо всех преимуществах

      Fidelio Полностью беспроводные наушники

      Созданы для активности и поездок.

      Двигайтесь в ритме музыки. Объемный и детальный звук этих премиальных полностью беспроводных наушников поможет погрузиться в звучание любимых миксов. Лучшее шумоподавление и надежная посадка обеспечат максимальный комфорт, где бы вы ни находились. Узнать обо всех преимуществах

      Созданы для активности и поездок.

      Двигайтесь в ритме музыки. Объемный и детальный звук этих премиальных полностью беспроводных наушников поможет погрузиться в звучание любимых миксов. Лучшее шумоподавление и надежная посадка обеспечат максимальный комфорт, где бы вы ни находились. Узнать обо всех преимуществах

      Fidelio Полностью беспроводные наушники

      Созданы для активности и поездок.

      Двигайтесь в ритме музыки. Объемный и детальный звук этих премиальных полностью беспроводных наушников поможет погрузиться в звучание любимых миксов. Лучшее шумоподавление и надежная посадка обеспечат максимальный комфорт, где бы вы ни находились. Узнать обо всех преимуществах

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        Fidelio

        Fidelio

        Полностью беспроводные наушники

        - {discount-value}

        Итого:

        Созданы для активности и поездок.

        • Естественный звук Fidelio
        • Шумоподавление Pro+
        • Подавление шумов от порывов ветра
        • Универсальная посадка
        Philips Fidelio. Насыщенный, естественный звук

        Philips Fidelio. Насыщенный, естественный звук

        Электронная музыка, рок или хип-хоп — эти наушники премиального качества помогут услышать все нюансы звучания, словно вы находитесь в студии звукозаписи. Излучатели со сбалансированным якорем раскрывают кристально чистые высокие частоты и насыщенное естественное звучание вокала. Динамические излучатели воспроизводят глубокие точные басы и яркое звучание разных инструментов.

        Полное погружение в музыку, где бы вы ни находились. Noise Canceling Pro+

        Полное погружение в музыку, где бы вы ни находились. Noise Canceling Pro+

        Где бы вы ни находились, эти полностью беспроводные наушники создадут идеальные условия для прослушивания. Гибридное шумоподавление использует высокотехнологичные аппаратные компоненты и современные решения для обработки звука, блокируя нежелательные шумы. Амбушюры, изготовленные из пены Comply с эффектом шумоподавления, обеспечивают надежную и комфортную посадку для лучших впечатлений от прослушивания.

        Создано для меломанов. Дизайн премиум-класса Fidelio

        Создано для меломанов. Дизайн премиум-класса Fidelio

        Наушники с таким же уникальным стилем, как ваша музыка. Скругленный корпус с отделкой из полированного металла подчеркивает премиальный стиль Fidelio. Рельефный кант из кожи Muirhead придает более изысканный внешний вид металлическому футляру для зарядки с необычной геометрией.

        Чистое звучание голоса при звонках. Подавление шумов от порывов ветра.

        Чистое звучание голоса при звонках. Подавление шумов от порывов ветра.

        Несколько микрофонов и специальный алгоритм повышают качество голоса и устраняют лишний шум. Они справятся даже с шумом ветра, и ваш собеседник сможет легко услышать вас, когда вы общаетесь по телефону на улице.

        Приложение Philips Headphones. Управление и персонализация

        Приложение Philips Headphones. Управление и персонализация

        Приложение Philips Headphones поддерживает настройку шумоподавления посредством переключения между предустановками, а также позволяет управлять защитой от ветра и шума. Эквалайзер позволит настраивать частотную характеристику звука согласно личным предпочтениям.

        Сенсорное управление и удобное подключение

        Сенсорное управление и удобное подключение

        Сенсорное управление позволяет без труда пользоваться возможностями наушников, а одновременное подключение к нескольким устройствам по Bluetooth позволит подключать наушники сразу к нескольким устройствам iOS, Android и даже ноутбуку. Google Fast Pair позволяет выполнять сопряжение с совместимыми устройствами Android одним касанием устройства.

        Больше музыки. До 48 часов воспроизведения с футляром для зарядки

        Полного заряда наушников и футляра хватит на более чем целые сутки непрерывного воспроизведения в поездке. Воспроизведение приостанавливается, если извлечь один наушник из уха, чтобы вы не пропустили ни одной ноты. Футляр можно заряжать в беспроводном режиме.

        Превосходный звук для потоковых трансляций на любом телефоне

        Какой бы стриминговый сервис вы ни использовали, эти полностью беспроводные наушники обеспечат максимальное качество звука. Они автоматически выбирают кодек, который лучше всего подходит для вашего телефона или планшета. Владельцы устройств iOS и Android смогут получить превосходные впечатления от прослушивания.

        • Звук

          Сопротивление
          16 Ом
          Диаметр излучателя
          10 мм + BA
          Чувствительность
          103 дБ (1 кГц)
          Частотный диапазон
          7–40 000 Гц
          Максимальная входная мощность
          5 мВт
          Тип излучателя
          • Гибридное
          • Balanced Armature
          Звук высокого разрешения
          Да

        • Возможности ANC

          ANC (активное шумоподавление)
          Да
          Технология ANC
          Гибридное, ANC Pro+
          Режим восприятия внешних звуков
          Да
          Адаптивное ANC
          Да
          Микрофон для активного шумоподавления
          4 микрофона

        • Обмен данными

          Микрофон для звонков
          3 микрофона
          Микрофон ENC
          Да
          Подавление шумов от порывов ветра
          Да

        • Подключения

          Версия Bluetooth
          5,2
          Поддерживаемый кодек
          • LDAC
          • AAC
          • SBC
          Наибольший радиус действия
          До 10  м
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Тип беспроводной передачи
          Bluetooth
          Одновременное подключение
          Да
          Беспроводное соединение
          Да

        • Комфорт

          Android Fast Pair
          Да
          Автопауза (ИК-датчик)
          Да
          Поддержка приложения Philips Headphones
          Да
          Обновление встроенного ПО
          Да
          Класс защиты от влаги
          IPX4
          Автовыключение
          60 минут
          Монофонический режим TWS
          Да
          Тип управления
          Сенсорное

        • Дизайн

          Цвет
          Черный
          Плотная посадка
          Вкладыши
          Вкладыш с плотной посадкой
          Силиконовые амбушюры
          Заполняющий уши материал
          • Пена Comply
          • Силикон

        • Питание

          Время воспроизведения музыки (с ANC)
          9 + 25 ч
          Время воспроизведения музыки (без ANC)
          13 + 35 ч
          Тип батареи (наушники)
          Литиево-полимерный (встроенный)
          Емкость аккумулятора (вкладыш)
          60 мА·ч
          Тип батареи (футляр для зарядки)
          Литиево-полимерный (встроенный)
          Емкость аккумулятора (футляр)
          650 мА/ч
          Время работы аккумулятора в режиме ожидания
          200 часов
          Время разговора
          13 ч
          Время зарядки
          2  ч
          Быстрая зарядка
          15 мин для 1 часа работы
          Количество батарей
          3 шт.
          Вес аккумулятора (общий)
          14 г
          Беспроводная зарядка
          Да
          Перезарядка
          Да

        • Голосовой ассистент

          Поддержка голосового ассистента
          Да
          Активация по голосу
          Ручной
          Совместимость с голосовым ассистентом
          • Google Ассистент
          • Apple Siri

        • Аксессуары

          Зарядный чехол
          Да
          Пена Comply
          3 пары (S/M/L)
          Амбушюры
          6 пар
          Кабель для зарядки
          Кабель USB-C, 500 мм
          Краткое руководство
          Да

        • Габариты изделия

          высота
          5,15  см
          ширина
          8,49  см
          Глубина
          3,24  см
          Вес
          0,109  кг

        • Размеры упаковки

          Тип упаковки
          Коробка
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип размещения на полке
          Подвес
          высота
          17,3  см
          ширина
          9,6  см
          Глубина
          6,2  см
          Вес брутто
          0,342  кг
          Вес нетто
          0,132  кг
          Вес упаковки
          0,21  кг
          EAN
          48 95229 11864 5

        • Внутренняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          Длина
          19,2  см
          ширина
          10,2  см
          высота
          18,5  см
          Вес брутто
          1,13  кг
          Вес нетто
          0,396  кг
          Вес упаковки
          0,734  кг
          GTIN
          2 48 95229 11864 9

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          24
          Длина
          40  см
          ширина
          22,2  см
          высота
          39,8  см
          Вес брутто
          9,2  кг
          Вес нетто
          3,168  кг
          Вес упаковки
          6,032  кг
          GTIN
          1 48 95229 11864 2

        • UPC

          UPC
          8 40063 20172 9

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