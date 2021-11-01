Полное погружение в музыку, где бы вы ни находились. Noise Canceling Pro+

Где бы вы ни находились, эти полностью беспроводные наушники создадут идеальные условия для прослушивания. Гибридное шумоподавление использует высокотехнологичные аппаратные компоненты и современные решения для обработки звука, блокируя нежелательные шумы. Амбушюры, изготовленные из пены Comply с эффектом шумоподавления, обеспечивают надежную и комфортную посадку для лучших впечатлений от прослушивания.