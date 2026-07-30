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Больше не доступен
TAE4205BK/00
8,2-мм излучатели, закрытая конструкция
Вкладыши
Эти беспроводные наушники оснащены мощными 8,2-мм излучателями с неодимовыми магнитами, которые обеспечивают чистое звучание и энергичные низкие частоты. Хотите большего? Просто нажмите кнопку усиления басов на встроенном пульте — вы моментально почувствуете разницу.
10 часов воспроизведения после 2-часовой зарядки через USB-C. Аккумулятор почти разрядился? 15 минут зарядки хватит вам на дополнительные 1,5 часа воспроизведения. Плоский кабель наушников удобно располагается на вашей шее вне зависимости от того, вставлены вкладыши в уши или нет.
Акустическая трубка овальной формы и сменные амбушюры обеспечат комфортную посадку. Мягкие крепления в форме крыла повторяют форму ваших ушей для плотной посадки и более эффективного пассивного шумоподавления.
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