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  • Почувствуйте басы
  • Почувствуйте басы
  • Почувствуйте басы
  • Почувствуйте басы
  • Почувствуйте басы
  • Почувствуйте басы
  • Почувствуйте басы
  • Почувствуйте басы
  • Почувствуйте басы
  • Почувствуйте басы
  • Почувствуйте басы
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  • Почувствуйте басы
  • Почувствуйте басы
  • Почувствуйте басы
  • Почувствуйте басы
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  • Почувствуйте басы
  • Почувствуйте басы
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Больше не доступен

Беспроводные наушники-вкладыши

TAE4205BK/00

Доступные варианты

Белый
Белый
Черный
Черный
Почувствуйте басы
Любите слушать музыку с энергичными низкими частотами? Эти беспроводные наушники-вкладыши помогут насладиться мощными басами одним касанием кнопки! 10 часов воспроизведения, быстрая зарядка и мягкие крепления в форме крыла для комфортной посадки и более эффективного пассивного шумоподавления.
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Почувствуйте басы

  • 8,2-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Вкладыши

Кнопка усиления басов. Мгновенно более мощные басы

Кнопка усиления басов. Мгновенно более мощные басы

Эти беспроводные наушники оснащены мощными 8,2-мм излучателями с неодимовыми магнитами, которые обеспечивают чистое звучание и энергичные низкие частоты. Хотите большего? Просто нажмите кнопку усиления басов на встроенном пульте — вы моментально почувствуете разницу.

10 часов воспроизведения. Зарядка USB-C

10 часов воспроизведения. Зарядка USB-C

10 часов воспроизведения после 2-часовой зарядки через USB-C. Аккумулятор почти разрядился? 15 минут зарядки хватит вам на дополнительные 1,5 часа воспроизведения. Плоский кабель наушников удобно располагается на вашей шее вне зависимости от того, вставлены вкладыши в уши или нет.

Надежные, гибкие, комфортные

Надежные, гибкие, комфортные

Акустическая трубка овальной формы и сменные амбушюры обеспечат комфортную посадку. Мягкие крепления в форме крыла повторяют форму ваших ушей для плотной посадки и более эффективного пассивного шумоподавления.

Технические характеристики

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      Примечания

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