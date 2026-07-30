10 часов воспроизведения. Зарядка USB-C

10 часов воспроизведения после 2-часовой зарядки через USB-C. Аккумулятор почти разрядился? 15 минут зарядки хватит вам на дополнительные 1,5 часа воспроизведения. Плоский кабель наушников удобно располагается на вашей шее вне зависимости от того, вставлены вкладыши в уши или нет.