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TAH4000BK/00
Естественный звук. Динамичные басы
Комфортная посадка накладного типа
Сменные компоненты
До 70 часов воспроизведения
Точно откалиброванные 32-мм излучатели и динамичные басы обеспечат насыщенный звук с различимыми низкими частотами даже на малой громкости. При просмотре фильмов или в играх вы можете включить режим минимальной задержки в нашем приложении.
Мягкие амбушюры из искусственной кожи и мягкое регулируемое оголовье обеспечивают максимально комфортную посадку. С течением времени для поддержания герметичности можно заменить износившиеся амбушюры с эффектом памяти на новые. Также можно заменить литий-ионный аккумулятор наушников, когда он перестанет долго держать заряд.
Совместимость с новейшими устройствами Bluetooth® 6.0 позволит вам наслаждаться потоковой передачей аудио без "провалов" по качеству и зависаний, а также подключать сразу два устройства. Также поддерживаются Android Fast Pair и Microsoft Swift Pair.
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