Комфортная посадка и сменные компоненты для длительной эксплуатации

Мягкие амбушюры из искусственной кожи и мягкое регулируемое оголовье обеспечивают максимально комфортную посадку. С течением времени для поддержания герметичности можно заменить износившиеся амбушюры с эффектом памяти на новые. Также можно заменить литий-ионный аккумулятор наушников, когда он перестанет долго держать заряд.