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TAH4209BK/00
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Легкие накладные наушники
Естественный звук. Динамичные басы
До 55 часов воспроизведения
Чистое звучание голоса
Эти накладные наушники созданы для повседневного комфорта. Оголовье с подкладкой настолько легкое, что вы едва ощутите его, а мягкие амбушюры можно подстроить, чтобы они не давили на уши. Оба амбушюра изготовлены из пеноматериала с памятью формы — чем больше носите, тем приятнее ощущения.
Наслаждайтесь качественным звуком с 32-мм излучателей и достойным пассивным шумоподавлением благодаря накладной конструкции. Если вы любите басы, активируйте динамичные басы в приложении Philips Headphones и оцените всю энергию любимых композиций даже на малой громкости.
За 55 часов воспроизведения эти беспроводные наушники позволят насладиться многими из ваших любимых плейлистов. Полная зарядка по USB-C занимает всего 2 часа, а быстрой 15-минутной зарядки хватит еще на 2 часа воспроизведения.
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