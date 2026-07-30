Настолько легкие и комфортные, что можно носить по несколько часов

Эти накладные наушники созданы для повседневного комфорта. Оголовье с подкладкой настолько легкое, что вы едва ощутите его, а мягкие амбушюры можно подстроить, чтобы они не давили на уши. Оба амбушюра изготовлены из пеноматериала с памятью формы — чем больше носите, тем приятнее ощущения.