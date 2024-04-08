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Полный комфорт, отличное звучание, компактный складной дизайн
Наденьте эти беспроводные полноразмерные наушники и ощутите максимальный комфорт при прослушивании. Оцените насыщенное звучание и глубокие басы даже на малой громкости, а также до 65 часов воспроизведения без подзарядки. Они также складываются для удобного хранения в поездках. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полный комфорт, отличное звучание, компактный складной дизайн
Наденьте эти беспроводные полноразмерные наушники и ощутите максимальный комфорт при прослушивании. Оцените насыщенное звучание и глубокие басы даже на малой громкости, а также до 65 часов воспроизведения без подзарядки. Они также складываются для удобного хранения в поездках. Узнать обо всех преимуществах
Полный комфорт, отличное звучание, компактный складной дизайн
Наденьте эти беспроводные полноразмерные наушники и ощутите максимальный комфорт при прослушивании. Оцените насыщенное звучание и глубокие басы даже на малой громкости, а также до 65 часов воспроизведения без подзарядки. Они также складываются для удобного хранения в поездках. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полный комфорт, отличное звучание, компактный складной дизайн
Наденьте эти беспроводные полноразмерные наушники и ощутите максимальный комфорт при прослушивании. Оцените насыщенное звучание и глубокие басы даже на малой громкости, а также до 65 часов воспроизведения без подзарядки. Они также складываются для удобного хранения в поездках. Узнать обо всех преимуществах
Полноразмерные беспроводные наушники
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Эти полноразмерные наушники созданы для повседневного комфорта. Оголовье с подкладкой настолько легкое, что вы едва ощутите его, а мягкие амбушюры можно подстроить, чтобы они не давили на уши. Оба амбушюра изготовлены из пеноматериала с памятью формы — чем больше носите, тем приятнее ощущения.
Наслаждайтесь качественным звуком с 40-мм излучателей и достойным пассивным шумоподавлением благодаря полноразмерной конструкции. Если вы любите басы, активируйте динамичные басы в приложении Philips Headphones и оцените всю энергию любимых композиций даже на малой громкости.
За 65 часов воспроизведения эти беспроводные наушники позволят насладиться многими из ваших любимых плейлистов. Полная зарядка по USB-C занимает всего 2 часа, а быстрой 5-минутной зарядки хватит еще на 3 часа воспроизведения.
Берите с собой! Стильные матовые расцветки и складная конструкция позволит брать эти полноразмерные беспроводные наушники с собой куда угодно. Чашки наушников складываются вовнутрь для удобного хранения в кармане или сумке.
Передовые технологии подключения по Bluetooth обеспечивают более стабильное качество соединения для потокового воспроизведения музыки и позволяют одновременно подключаться сразу к двум устройствам Bluetooth (iOS или Android). Слушайте любимые композиции и подкасты без задержек и прерывистого звучания.
Ваш голос будет звучать кристально чисто во время звонков. Отдельный микрофон отвечает за захват звуков голоса, в то время как алгоритм шумоподавления частично устраняет фоновый шум окружения.
Удобная многофункциональная кнопка на чашке правого наушника позволит управлять вызовами, воспроизведением и громкостью. Если вы смотрите видео или фильмы, с помощью кнопки питания можно включить режим низкой задержки.
С помощью приложения вы можете включать функцию динамичных басов или режим низкой задержки, если смотрите видео. Также доступно несколько предустановленных стилей звучания: например, "Голос" подойдет для подкастов! Забываете выключить наушники? Установите таймер в приложении, и по истечении этого времени они выключатся автоматически.
От музыки до подкастов — с этими беспроводными наушниками вы сможете наслаждаться звучанием любимого контента! Оцените ламповое, полное деталей звучание с насыщенными басами благодаря излучателям, откалиброванным для соответствия фирменному звуковому профилю Philips.
Мощные излучатели 40 мм с неодимовыми магнитами
Стильные матовые расцветки
Быстрой 5-минутной зарядки хватит еще на 3 часа воспроизведения
Звук
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Комфорт
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Голосовой ассистент
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