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    5000 series

    Полноразмерные беспроводные наушники

    TAH5209WT/00
    Общая оценка / 5
    • Полный комфорт, отличное звучание, компактный складной дизайн Полный комфорт, отличное звучание, компактный складной дизайн Полный комфорт, отличное звучание, компактный складной дизайн
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      5000 series Полноразмерные беспроводные наушники

      TAH5209WT/00
      Общая оценка / 5

      Полный комфорт, отличное звучание, компактный складной дизайн

      Наденьте эти беспроводные полноразмерные наушники и ощутите максимальный комфорт при прослушивании. Оцените насыщенное звучание и глубокие басы даже на малой громкости, а также до 65 часов воспроизведения без подзарядки. Они также складываются для удобного хранения в поездках. Узнать обо всех преимуществах

      Доступно в:

      5000 series Полноразмерные беспроводные наушники

      Полный комфорт, отличное звучание, компактный складной дизайн

      Наденьте эти беспроводные полноразмерные наушники и ощутите максимальный комфорт при прослушивании. Оцените насыщенное звучание и глубокие басы даже на малой громкости, а также до 65 часов воспроизведения без подзарядки. Они также складываются для удобного хранения в поездках. Узнать обо всех преимуществах

      Полный комфорт, отличное звучание, компактный складной дизайн

      Наденьте эти беспроводные полноразмерные наушники и ощутите максимальный комфорт при прослушивании. Оцените насыщенное звучание и глубокие басы даже на малой громкости, а также до 65 часов воспроизведения без подзарядки. Они также складываются для удобного хранения в поездках. Узнать обо всех преимуществах

      Доступно в:

      5000 series Полноразмерные беспроводные наушники

      Полный комфорт, отличное звучание, компактный складной дизайн

      Наденьте эти беспроводные полноразмерные наушники и ощутите максимальный комфорт при прослушивании. Оцените насыщенное звучание и глубокие басы даже на малой громкости, а также до 65 часов воспроизведения без подзарядки. Они также складываются для удобного хранения в поездках. Узнать обо всех преимуществах

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        5000 series

        5000 series

        Полноразмерные беспроводные наушники

        - {discount-value}

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        Полный комфорт, отличное звучание, компактный складной дизайн

        • Легкие полноразмерные наушники
        • Естественный звук. Динамичные басы
        • До 65 часов воспроизведения
        • Чистое звучание голоса
        Настолько легкие и комфортные, что можно носить по несколько часов

        Настолько легкие и комфортные, что можно носить по несколько часов

        Эти полноразмерные наушники созданы для повседневного комфорта. Оголовье с подкладкой настолько легкое, что вы едва ощутите его, а мягкие амбушюры можно подстроить, чтобы они не давили на уши. Оба амбушюра изготовлены из пеноматериала с памятью формы — чем больше носите, тем приятнее ощущения.

        Отличный звук даже на малой громкости с функцией динамичных басов

        Отличный звук даже на малой громкости с функцией динамичных басов

        Наслаждайтесь качественным звуком с 40-мм излучателей и достойным пассивным шумоподавлением благодаря полноразмерной конструкции. Если вы любите басы, активируйте динамичные басы в приложении Philips Headphones и оцените всю энергию любимых композиций даже на малой громкости.

        До 65 часов работы в режиме воспроизведения с быстрой зарядкой

        До 65 часов работы в режиме воспроизведения с быстрой зарядкой

        За 65 часов воспроизведения эти беспроводные наушники позволят насладиться многими из ваших любимых плейлистов. Полная зарядка по USB-C занимает всего 2 часа, а быстрой 5-минутной зарядки хватит еще на 3 часа воспроизведения.

        Удобная и портативная складная конструкция

        Удобная и портативная складная конструкция

        Берите с собой! Стильные матовые расцветки и складная конструкция позволит брать эти полноразмерные беспроводные наушники с собой куда угодно. Чашки наушников складываются вовнутрь для удобного хранения в кармане или сумке.

        Стабильное многоточечное подключение по Bluetooth

        Передовые технологии подключения по Bluetooth обеспечивают более стабильное качество соединения для потокового воспроизведения музыки и позволяют одновременно подключаться сразу к двум устройствам Bluetooth (iOS или Android). Слушайте любимые композиции и подкасты без задержек и прерывистого звучания.

        Чистое звучание голоса. Ваш собеседник не пропустит ни единого вашего слова

        Ваш голос будет звучать кристально чисто во время звонков. Отдельный микрофон отвечает за захват звуков голоса, в то время как алгоритм шумоподавления частично устраняет фоновый шум окружения.

        Удобная многофункциональная кнопка на чашке правого наушника

        Удобная многофункциональная кнопка на чашке правого наушника позволит управлять вызовами, воспроизведением и громкостью. Если вы смотрите видео или фильмы, с помощью кнопки питания можно включить режим низкой задержки.

        Приложение Philips Headphones. Пользовательские настройки звука

        С помощью приложения вы можете включать функцию динамичных басов или режим низкой задержки, если смотрите видео. Также доступно несколько предустановленных стилей звучания: например, "Голос" подойдет для подкастов! Забываете выключить наушники? Установите таймер в приложении, и по истечении этого времени они выключатся автоматически.

        Теплый, детальный и органичный звук. Фирменное звучание Philips

        От музыки до подкастов — с этими беспроводными наушниками вы сможете наслаждаться звучанием любимого контента! Оцените ламповое, полное деталей звучание с насыщенными басами благодаря излучателям, откалиброванным для соответствия фирменному звуковому профилю Philips.

        Мощные излучатели 40 мм с неодимовыми магнитами

        Мощные излучатели 40 мм с неодимовыми магнитами

        Стильные матовые расцветки

        Стильные матовые расцветки

        Быстрой 5-минутной зарядки хватит еще на 3 часа воспроизведения

        Быстрой 5-минутной зарядки хватит еще на 3 часа воспроизведения

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Частотный диапазон
          20 — 20 000 Гц
          Сопротивление
          32 Ом
          Максимальная входная мощность
          20 мВт
          Чувствительность
          92 дБ (1 кГц, -10 dBFs)
          Диаметр излучателя
          40  миллиметра
          Микрофон и элементы управления
          кнопка управления громкостью
          Тип излучателя
          Динамический

        • Подключения

          Версия Bluetooth
          5,3
          Профили Bluetooth
          • HFP
          • A2DP
          • AVRCP
          Наибольший радиус действия
          До 10  м
          Одновременное подключение
          Да
          Поддерживаемый кодек
          SBC

        • Внешняя упаковка

          Длина
          23.60  см
          Количество потребительских упаковок
          3
          ширина
          23.00  см
          Вес брутто
          1.332  кг
          высота
          30.50  см
          GTIN
          1 48 95229 14248 7
          Вес нетто
          0.67  кг
          Вес упаковки
          0.662  кг

        • Комфорт

          Регулировка громкости
          Да
          Поддержка приложения Philips Headphones
          Да
          Обновление встроенного ПО
          Да
          Тип управления
          Кнопка

        • Мощность

          Количество батарей
          1
          Время воспроизведения музыки
          65  часов
          Время зарядки
          2  часов
          Быстрая зарядка
          5 mins for 3 hr
          Вес аккумулятора (общий)
          10  г
          Емкость аккумулятора (наушники)
          500  mAh
          Тип аккумулятора (наушники)
          Литиево-полимерный (встроенный)

        • Размеры упаковки

          высота
          22.4  см
          Тип упаковки
          Картон
          Тип размещения на полке
          висят
          ширина
          7  см
          Глубина
          26.7  см
          Количество изделий в упаковке
          1
          EAN
          48 95229 14248 0
          Вес брутто
          0.444  кг
          Вес нетто
          0.223  кг
          Вес упаковки
          0.221  кг

        • Габариты изделия

          высота
          20.00  см
          ширина
          18.50  см
          Глубина
          5.50  см
          Вес
          0.223  кг

        • Аксессуары

          Краткое руководство
          Да
          Кабель для зарядки
          Кабель USB-C, 200 мм

        • Дизайн

          цвет
          Белый
          Стиль ношения
          Наушники с оголовьем
          Складная конструкция
          Плоская/вовнутрь
          Заполняющий уши материал
          Синтетическая кожа
          Плотная посадка
          Полноразмерные
          Тип чашки
          Закрытого типа

        • Обмен данными

          Микрофон для звонков
          1 mic

        • UPC

          UPC
          8 40063 20361 7

        • Голосовой ассистент

          Совместимость с голосовым ассистентом
          • Apple Siri
          • Google Ассистент
          Активация по голосу
          Нажмите многофункциональную кнопку
          Поддержка голосового ассистента
          Да

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