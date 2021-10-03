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Элегантный стиль. Великолепный звук.
Сделайте каждый день удивительным с этими элегантными беспроводными полноразмерными наушниками. Потрясающее качество звука и современная система шумоподавления позволят вам забыть обо всем и полностью погрузиться в любимую музыку или подкаст. Необходимо сделать звонок? Общайтесь без помех благодаря качественному звуку во время вызовов. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Элегантный стиль. Великолепный звук.
Сделайте каждый день удивительным с этими элегантными беспроводными полноразмерными наушниками. Потрясающее качество звука и современная система шумоподавления позволят вам забыть обо всем и полностью погрузиться в любимую музыку или подкаст. Необходимо сделать звонок? Общайтесь без помех благодаря качественному звуку во время вызовов. Узнать обо всех преимуществах
Элегантный стиль. Великолепный звук.
Сделайте каждый день удивительным с этими элегантными беспроводными полноразмерными наушниками. Потрясающее качество звука и современная система шумоподавления позволят вам забыть обо всем и полностью погрузиться в любимую музыку или подкаст. Необходимо сделать звонок? Общайтесь без помех благодаря качественному звуку во время вызовов. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Элегантный стиль. Великолепный звук.
Сделайте каждый день удивительным с этими элегантными беспроводными полноразмерными наушниками. Потрясающее качество звука и современная система шумоподавления позволят вам забыть обо всем и полностью погрузиться в любимую музыку или подкаст. Необходимо сделать звонок? Общайтесь без помех благодаря качественному звуку во время вызовов. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводные наушники
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Эти легкие беспроводные наушники не только прекрасно выглядят, но и помогают максимально сконцентрироваться на том, что вы слушаете. Современная система шумоподавления устраняет нежелательные шумы вокруг вас. А в режиме восприятия внешних звуков вы сможете слушать музыку, не забывая о звуках окружающего мира.
40-мм излучатели с идеальной настройкой обеспечивают высокую детализацию звука и басы в каждой песне или подкасте. Вы можете использовать входящий в комплект кабель, чтобы подключиться и наслаждаться звуком высокого разрешения, доступным на вашем любимом потоковом сервисе. Также в комплекте идет жесткий чехол для надежного хранения.
Смотрите фильм на планшете. Принимайте звонки с телефона. Благодаря многоточечному соединению по Bluetooth к этим наушникам можно одновременно подключить до двух мобильных устройств и переключаться между ними по мере необходимости.
С выключенным шумоподавлением вы можете наслаждаться музыкой, подкастами и многим другим контентом до 60 часов. Если функция шумоподавления включена — до 45 часов. Полная зарядка занимает 2 часа, но, если вам требуется немного подзарядить наушники, всего 15 минут, и у вас будет еще 5 часа заряда.
Сенсорное управление позволяет управлять музыкой и вызовами. Вам не хочется случайно активировать сенсорное управление, когда вы сконцентрированы на музыке или подкасте? Сенсорное управление можно включать и отключать с помощью приложения.
В приложении Philips Headphones вы сможете управлять любимой музыкой. Настраивайте эквалайзер для разных стилей звучания и используйте приложение для переключения между предустановками шумоподавления.
Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Комфорт
Мощность
Размеры упаковки
Габариты изделия
Аксессуары
Дизайн
Обмен данными
UPC
Возможности ANC
Голосовой ассистент
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