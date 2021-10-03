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    Беспроводные наушники

    TAH8506WT/00
    Общая оценка / 5
    • Элегантный стиль. Великолепный звук. Элегантный стиль. Великолепный звук. Элегантный стиль. Великолепный звук.
      -{discount-value}

      Беспроводные наушники

      TAH8506WT/00
      Общая оценка / 5

      Элегантный стиль. Великолепный звук.

      Сделайте каждый день удивительным с этими элегантными беспроводными полноразмерными наушниками. Потрясающее качество звука и современная система шумоподавления позволят вам забыть обо всем и полностью погрузиться в любимую музыку или подкаст. Необходимо сделать звонок? Общайтесь без помех благодаря качественному звуку во время вызовов. Узнать обо всех преимуществах

      Доступно в:

      Беспроводные наушники

      Элегантный стиль. Великолепный звук.

      Сделайте каждый день удивительным с этими элегантными беспроводными полноразмерными наушниками. Потрясающее качество звука и современная система шумоподавления позволят вам забыть обо всем и полностью погрузиться в любимую музыку или подкаст. Необходимо сделать звонок? Общайтесь без помех благодаря качественному звуку во время вызовов. Узнать обо всех преимуществах

      Элегантный стиль. Великолепный звук.

      Сделайте каждый день удивительным с этими элегантными беспроводными полноразмерными наушниками. Потрясающее качество звука и современная система шумоподавления позволят вам забыть обо всем и полностью погрузиться в любимую музыку или подкаст. Необходимо сделать звонок? Общайтесь без помех благодаря качественному звуку во время вызовов. Узнать обо всех преимуществах

      Доступно в:

      Беспроводные наушники

      Элегантный стиль. Великолепный звук.

      Сделайте каждый день удивительным с этими элегантными беспроводными полноразмерными наушниками. Потрясающее качество звука и современная система шумоподавления позволят вам забыть обо всем и полностью погрузиться в любимую музыку или подкаст. Необходимо сделать звонок? Общайтесь без помех благодаря качественному звуку во время вызовов. Узнать обо всех преимуществах

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        Беспроводные наушники

        Беспроводные наушники

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        Элегантный стиль. Великолепный звук.

        • Шумоподавление Pro
        • До 60 часов воспроизведения
        • Многоточечное соединение по Bluetooth
        • Сенсорное управление
        Стильный дизайн с шумоподавлением Pro

        Стильный дизайн с шумоподавлением Pro

        Эти легкие беспроводные наушники не только прекрасно выглядят, но и помогают максимально сконцентрироваться на том, что вы слушаете. Современная система шумоподавления устраняет нежелательные шумы вокруг вас. А в режиме восприятия внешних звуков вы сможете слушать музыку, не забывая о звуках окружающего мира.

        Качественный звук благодаря 40-мм излучателям

        Качественный звук благодаря 40-мм излучателям

        40-мм излучатели с идеальной настройкой обеспечивают высокую детализацию звука и басы в каждой песне или подкасте. Вы можете использовать входящий в комплект кабель, чтобы подключиться и наслаждаться звуком высокого разрешения, доступным на вашем любимом потоковом сервисе. Также в комплекте идет жесткий чехол для надежного хранения.

        Сопряжение по Bluetooth. Одновременное подключение к нескольким устройствам

        Сопряжение по Bluetooth. Одновременное подключение к нескольким устройствам

        Смотрите фильм на планшете. Принимайте звонки с телефона. Благодаря многоточечному соединению по Bluetooth к этим наушникам можно одновременно подключить до двух мобильных устройств и переключаться между ними по мере необходимости.

        До 60 часов воспроизведения*

        До 60 часов воспроизведения*

        С выключенным шумоподавлением вы можете наслаждаться музыкой, подкастами и многим другим контентом до 60 часов. Если функция шумоподавления включена — до 45 часов. Полная зарядка занимает 2 часа, но, если вам требуется немного подзарядить наушники, всего 15 минут, и у вас будет еще 5 часа заряда.

        Сенсорное управление в ваших руках. Включайте или отключайте сенсорное управление

        Сенсорное управление в ваших руках. Включайте или отключайте сенсорное управление

        Сенсорное управление позволяет управлять музыкой и вызовами. Вам не хочется случайно активировать сенсорное управление, когда вы сконцентрированы на музыке или подкасте? Сенсорное управление можно включать и отключать с помощью приложения.

        Приложение Philips Headphones. Настройки звука и не только

        Приложение Philips Headphones. Настройки звука и не только

        В приложении Philips Headphones вы сможете управлять любимой музыкой. Настраивайте эквалайзер для разных стилей звучания и используйте приложение для переключения между предустановками шумоподавления.

        • Звук

          Частотный диапазон
          7–40 000 Гц
          Диаметр излучателя
          40 мм
          Сопротивление
          32 Ом
          Максимальная входная мощность
          30 мВт
          Чувствительность
          96 дБ (1 кГц)
          Тип излучателя
          Динамический
          Звук высокого разрешения
          Да

        • Подключения

          Версия Bluetooth
          5,0
          Беспроводное соединение
          Да
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Отсоединяемый кабель
          Да
          Наибольший радиус действия
          До 10  м
          Одновременное подключение
          Да
          Поддерживаемый кодек
          • AAC
          • SBC
          Тип беспроводной передачи
          Bluetooth
          Гнездо наушников
          2.5  миллиметра

        • Внешняя упаковка

          Длина
          24.3  см
          Количество потребительских упаковок
          3
          ширина
          21.7  см
          Вес брутто
          2.75  кг
          высота
          26.5  см
          GTIN
          1 48 95229 11855 0
          Вес нетто
          1.518  кг
          Вес упаковки
          1.232  кг

        • Комфорт

          Автовыключение
          Да
          Регулировка громкости
          Да
          Поддержка приложения Philips Headphones
          Да
          Обновление встроенного ПО
          Да
          Тип управления
          Сенсорное

        • Мощность

          Перезарядка
          Да
          Количество батарей
          1 шт.
          Время зарядки
          2  часов
          Время воспроизведения музыки (с ANC)
          45  часов
          Время воспроизведения музыки (без ANC)
          60  часов
          Быстрая зарядка
          15 mins for 5 hrs
          Вес аккумулятора (общий)
          14.936  г
          Емкость аккумулятора (наушники)
          800  mAh
          Тип аккумулятора (наушники)
          Литиево-полимерный (встроенный)

        • Размеры упаковки

          высота
          25.5  см
          Тип упаковки
          Коробка
          Тип размещения на полке
          Подвес
          ширина
          19.2  см
          Глубина
          7.2  см
          Количество изделий в упаковке
          1
          EAN
          48 95229 11855 3
          Вес брутто
          0.819  кг
          Вес нетто
          0.506  кг
          Вес упаковки
          0.313  кг

        • Габариты изделия

          высота
          20.5  см
          ширина
          18.5  см
          Глубина
          4.5  см
          Вес
          0.279  кг

        • Аксессуары

          Прочее
          Жесткий футляр, 1 шт.
          Аудиокабель
          Стереокабель 2,5–3,5 мм, длина 1,2 м
          Краткое руководство
          Да
          Кабель для зарядки
          Кабель USB-C, 500 мм
          Адаптеры в комплекте
          Адаптер для использования в самолете

        • Дизайн

          цвет
          Белый
          Стиль ношения
          Наушники с оголовьем
          Складная конструкция
          Плоская/вовнутрь
          Заполняющий уши материал
          Синтетическая кожа
          Плотная посадка
          Полноразмерные
          Тип чашки
          Закрытого типа

        • Обмен данными

          Микрофон для звонков
          1 mic

        • UPC

          UPC
          8 40063 20203 0

        • Возможности ANC

          Технология ANC
          Гибридное
          Режим восприятия внешних звуков
          Да
          Адаптивное ANC
          Да
          Микрофон для активного шумоподавления
          4 микрофона
          ANC (активное шумоподавление)
          Да

        • Голосовой ассистент

          Совместимость с голосовым ассистентом
          • Apple Siri
          • Google Ассистент
          Активация по голосу
          Ручной
          Поддержка голосового ассистента
          Да

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            • Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.

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