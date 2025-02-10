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      2000 series Накладные наушники для детей

      TAK2000CT/00

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      Безопасно и весело!

      Пусть ваши дети зажигают в этих цветастых проводных наушниках! Они легкие, прочные и ограничивают громкость для безопасного прослушивания. Пришли друзья? Функция трансляции звука позволит последовательно подключать сразу несколько пар этих наушников, чтобы дети могли слушать контент вместе.

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      2000 series Накладные наушники для детей

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      2000 series
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      2000 series

      Накладные наушники для детей

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      Безопасно и весело!

      • Накладные проводные наушники
      • Ограничение громкости до 85 дБ
      • Легко настроить и слушать вместе
      • Долговечные и складные

      Безопасность и веселье. Ограничение громкости до 85 дБ*

      Специально созданы для безопасного прослушивания детьми — эти наушники имеют встроенное ограничение громкости до 85 дБ*. Музыка, мультфильмы, кино и обучающие видео: вне зависимости от того, что смотрят ваши дети, вы сможете быть спокойны за здоровье их ушей.

      Комфорт для детей и безопасность использования

      Уменьшенные чашки с мягкими амбушюрами обеспечат комфортное ношение этих наушников детьми. Мягкое оголовье также легко настраивается для идеальной посадки, а точки на задней стороне помогут ребенку интуитивно определять, какой стороной надевать наушники.

      Совместное прослушивание аудио для ярких эмоций

      Встроенный порт совместного прослушивания аудио позволит легко настраивать шлейфовое подключение нескольких пар этих наушников, чтобы дети могли слушать выбранный контент с одного устройства вместе с друзьями. Просто подключите аудиокабель 3,5 – 3,5 мм к порту совместного прослушивания на одних наушниках и разъему для подключения наушников на вторых наушниках.

      Яркий дизайн и персонализация чашек наушников

      Разноцветный дизайн очень понравится изобретательным детям — они смогут настраивать внешний вид наушников и создать из них настоящий шедевр! Просто приподнимите прозрачное окошко в чашке наушника и поместите туда рисунок ребенка, после чего закройте окошко.

      Надежные, долговечные и складные

      Эти наушники созданы из долговечных и нетоксичных материалов и выдержат все невзгоды ежедневного использования детьми. Пока они не используются, их можно сложить в плоскость для хранения в ящике стола или также сложить вовнутрь для простого хранения в кармане или сумке.

      Совместимы с большинством устройств. Кабель 3,5 мм – USB-C в комплекте

      Эти проводные наушники подключаются к устройствам через интерфейс USB-C, благодаря чему станут удобной опцией для большинства ноутбуков, смартфонов и планшетов. Съемный адаптер разъема наушников USB-C на 3,5 мм входит в комплект поставки.

      Чистое звучание голоса при общении с семьей и друзьями

      Отдельный встроенный микрофон позволит ребенку общаться с семьей и друзьями по голосовой связи — он отвечает за захват звуков голоса, в то время как алгоритм шумоподавления частично устраняет фоновый шум окружения.

      Теплый и органичный звук. Фирменное звучание Philips

      От фильмов до музыки — любимый контент ваших детей зазвучит на полную! Эти накладные наушники для детей оснащены большими 32-мм излучателями, которые обеспечивают фирменное звучание Philips. Ваши дети обязательно оценят теплый и органичный звук с глубокими басами.

      Продуманный дизайн. Экологичная упаковка

      Эти наушники созданы с использованием переработанных материалов, а наша упаковка не содержит пластика и использует сертифицированный FSC переработанный картон и соевые чернила. Во избежание поставки лишних кабелей стандартный шнур 3,5 на 3,5 мм для шлейфового подключения наушников не входит в комплект.

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Частотный диапазон
        20 — 20 000 Гц
        Диаметр излучателя
        32 мм
        Сопротивление
        32 Ом
        Максимальная входная мощность
        20 мВт
        Чувствительность
        112 дБ (1 кГц, 179 мВ)
        Тип излучателя
        Динамический

      • Подключения

        Длина кабеля
        1,2 м
        Разъем для наушников 3,5 мм
        Да

      • Внешняя упаковка

        Длина
        20.30  см
        Количество потребительских упаковок
        3
        ширина
        15.00  см
        Вес брутто
        0.910  кг
        Высота
        21.70  см
        GTIN
        1 48 95229 15894 5
        Вес нетто
        0.41  кг
        Вес упаковки
        0.50  кг

      • Размеры упаковки

        Высота
        21.7  см
        Тип упаковки
        Картон
        Тип размещения на полке
        Подвес
        ширина
        18.8  см
        Глубина
        4.6  см
        Количество изделий в упаковке
        1
        EAN
        48 95229 15894 8
        Вес брутто
        0.245  кг
        Вес нетто
        0.135  кг
        Вес упаковки
        0.110  кг

      • Габариты изделия

        Высота
        18.00  см
        ширина
        16.00  см
        Глубина
        4.00  см
        Вес
        0.135  кг

      • Аксессуары

        Краткое руководство
        Да
        Адаптеры в комплекте
        Адаптер под штекер USB-C

      • Дизайн

        Цвет
        Хрусталь, морская волна
        Стиль ношения
        Наушники с оголовьем
        Складная конструкция
        Плоская/вовнутрь
        Заполняющий уши материал
        Синтетическая кожа
        Плотная посадка
        Накладные
        Тип чашки
        Закрытого типа

      • Обмен данными

        Микрофон для звонков
        1 mic

      • UPC

        UPC
        8 40063 20592 5

      Badge-D2C

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      • *Ограничение громкости до 85 дБ в соответствии со стандартами EN 50332 для безопасного прослушивания.

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