Надежные, долговечные и складные

Эти наушники созданы из долговечных и нетоксичных материалов и выдержат все невзгоды ежедневного использования детьми. Пока они не используются, их можно сложить в плоскость для хранения в ящике стола или также сложить вовнутрь для простого хранения в кармане или сумке.