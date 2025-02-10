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TAK2000MP/00
Безопасно и весело!
Пусть ваши дети зажигают в этих цветастых проводных наушниках! Они легкие, прочные и ограничивают громкость для безопасного прослушивания. Пришли друзья? Функция трансляции звука позволит последовательно подключать сразу несколько пар этих наушников, чтобы дети могли слушать контент вместе.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Накладные наушники для детей
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Специально созданы для безопасного прослушивания детьми — эти наушники имеют встроенное ограничение громкости до 85 дБ*. Музыка, мультфильмы, кино и обучающие видео: вне зависимости от того, что смотрят ваши дети, вы сможете быть спокойны за здоровье их ушей.
Уменьшенные чашки с мягкими амбушюрами обеспечат комфортное ношение этих наушников детьми. Мягкое оголовье также легко настраивается для идеальной посадки, а точки на задней стороне помогут ребенку интуитивно определять, какой стороной надевать наушники.
Встроенный порт совместного прослушивания аудио позволит легко настраивать шлейфовое подключение нескольких пар этих наушников, чтобы дети могли слушать выбранный контент с одного устройства вместе с друзьями. Просто подключите аудиокабель 3,5 – 3,5 мм к порту совместного прослушивания на одних наушниках и разъему для подключения наушников на вторых наушниках.
Разноцветный дизайн очень понравится изобретательным детям — они смогут настраивать внешний вид наушников и создать из них настоящий шедевр! Просто приподнимите прозрачное окошко в чашке наушника и поместите туда рисунок ребенка, после чего закройте окошко.
Эти наушники созданы из долговечных и нетоксичных материалов и выдержат все невзгоды ежедневного использования детьми. Пока они не используются, их можно сложить в плоскость для хранения в ящике стола или также сложить вовнутрь для простого хранения в кармане или сумке.
Эти проводные наушники подключаются к устройствам через интерфейс USB-C, благодаря чему станут удобной опцией для большинства ноутбуков, смартфонов и планшетов. Съемный адаптер разъема наушников USB-C на 3,5 мм входит в комплект поставки.
Отдельный встроенный микрофон позволит ребенку общаться с семьей и друзьями по голосовой связи — он отвечает за захват звуков голоса, в то время как алгоритм шумоподавления частично устраняет фоновый шум окружения.
От фильмов до музыки — любимый контент ваших детей зазвучит на полную! Эти накладные наушники для детей оснащены большими 32-мм излучателями, которые обеспечивают фирменное звучание Philips. Ваши дети обязательно оценят теплый и органичный звук с глубокими басами.
Эти наушники созданы с использованием переработанных материалов, а наша упаковка не содержит пластика и использует сертифицированный FSC переработанный картон и соевые чернила. Во избежание поставки лишних кабелей стандартный шнур 3,5 на 3,5 мм для шлейфового подключения наушников не входит в комплект.
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