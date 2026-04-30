Адаптивное шумоподавление для прослушивания без вреда для слуха

Адаптивное шумоподавление автоматически подстраивается под особенности окружения, чтобы дети могли сосредоточиться на учебе или слушать любимый контент даже в шумной обстановке без чрезмерного увеличения громкости. На чашках наушников можно включить режим восприятия внешних звуков, чтобы дети могли не забывать о звуках окружения, а с функцией Quick Awareness они обязательно услышат вас даже в наушниках.