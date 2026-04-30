Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
TAK5500RT/00
Доступные варианты
Ограничение громкости до 85 дБ
Шумоподавление Pro
Беспроводное совместное прослушивание аудио
Долговечные и складные
Эти наушники с комфортной посадкой поверх ушей обеспечивают пассивное шумоподавление, а ограниченной громкости до 75 дБ будет достаточно для прослушивания в тихой обстановке. Для более шумных мест можно включить режим шумоподавления на наушниках или в приложении Philips Headphones — в приложении родители также смогут поднять предельную громкость до 85 дБ в режиме поездки.
Адаптивное шумоподавление автоматически подстраивается под особенности окружения, чтобы дети могли сосредоточиться на учебе или слушать любимый контент даже в шумной обстановке без чрезмерного увеличения громкости. На чашках наушников можно включить режим восприятия внешних звуков, чтобы дети могли не забывать о звуках окружения, а с функцией Quick Awareness они обязательно услышат вас даже в наушниках.
Если у друзей вашего ребенка также есть наушники Philips K5500, они могут настроить шлейфовое подключение в беспроводном режиме и одновременно слушать выбранный контент — каждый в своих наушниках. Одна пара наушников подключается к мобильному устройству, на котором включается контент, а затем на обоих наушниках нужно нажать многофункциональную кнопку, чтобы активировать режим совместного прослушивания.
Отзывы
Ограничение громкости до 75 дБ в обычном режиме и до 85 дБ в режиме поездки в соответствии со стандартами EN 50332 для безопасного прослушивания.