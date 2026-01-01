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Больше не доступен
TAKH101BL/00
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Пускай дети смотрят, слушают или играют в наушниках, которые не повредят их уши. Эти яркие и удобные наушники имеют ограничение громкости до 85 дБ. Дети смогут наслаждаться любимой музыкой или передачами без вреда для ушей.
32-мм излучатели, закрытая конструкция
Накладные
Мягкие амбушюры
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Созданные с учетом безопасности ваших ушей, эти наушники располагают 32-мм звуковыми излучателями с ограничением уровня громкости до 85 дБ. Вы сможете расслабиться и быть уверены, что ваши дети не портят свой слух, используя эти наушники.
Эти проводные накладные наушники для детей можно сложить вовнутрь для компактного хранения. Идеальное решение для переноски в кармане куртки или сумке.
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