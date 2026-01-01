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Пускай дети смотрят, слушают или играют в наушниках, которые не повредят их уши. Эти яркие и удобные наушники имеют ограничение громкости до 85 дБ. Дети смогут наслаждаться любимой музыкой или передачами без вреда для ушей.