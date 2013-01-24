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Беспроводные наушники

TAKH402BL/00
Общая оценка / 5
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    Беспроводные наушники

    TAKH402BL/00
    Общая оценка / 5

    Пойте как звезда

    Пришло время зажечь с яркими наушниками накладного типа с подсветкой. Эти надежные беспроводные наушники имеют ограничение громкости 85 дБ. Светодиодная панель в чашах наушников обеспечит яркую подсветку, которая позволит детям создать свой стиль. Узнать обо всех преимуществах

    Беспроводные наушники

    Пойте как звезда

    Пришло время зажечь с яркими наушниками накладного типа с подсветкой. Эти надежные беспроводные наушники имеют ограничение громкости 85 дБ. Светодиодная панель в чашах наушников обеспечит яркую подсветку, которая позволит детям создать свой стиль. Узнать обо всех преимуществах

    Пойте как звезда

    Пришло время зажечь с яркими наушниками накладного типа с подсветкой. Эти надежные беспроводные наушники имеют ограничение громкости 85 дБ. Светодиодная панель в чашах наушников обеспечит яркую подсветку, которая позволит детям создать свой стиль. Узнать обо всех преимуществах

    Беспроводные наушники

    Пойте как звезда

    Пришло время зажечь с яркими наушниками накладного типа с подсветкой. Эти надежные беспроводные наушники имеют ограничение громкости 85 дБ. Светодиодная панель в чашах наушников обеспечит яркую подсветку, которая позволит детям создать свой стиль. Узнать обо всех преимуществах

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      Пойте как звезда

      • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
      • Накладные
      • Мягкие амбушюры

      20 часов воспроизведения. Без проводов и спутывания

      От дальних поездок до воспроизведения большого количества контента — детям понравятся эти беспроводные накладные наушники. Они обеспечивают 20 часов воспроизведения без подзарядки — этого будет достаточно, чтобы развлечь их на несколько дней.

      32-мм звуковые излучатели воспроизводят чистый звук.

      Созданные с учетом безопасности ваших ушей, эти наушники располагают 32-мм звуковыми излучателями с ограничением уровня громкости до 85 дБ. Вы сможете расслабиться и быть уверены, что ваши дети не портят свой слух, используя эти наушники.

      Удобные амбушюры и оголовье. Идеально для ушей ваших детей

      Мягкие амбушюры и оголовье обеспечат комфорт использования наушников вашими детьми, будь то прослушивание любимых мелодий или просмотр контента на YouTube.

      Персонализация чашек. Наклейки в комплекте

      В комплект поставки даже входят наклейки, которые позволят вашим детям украсить наушники для создания персонального стиля.

      Складная конструкция. Простое хранение

      Эти беспроводные накладные наушники для детей имеют современную конструкцию, которая позволяет складывать их в двух направлениях. Вы можете сложить их в плоское состояние, например для хранения в тумбочке в спальне, либо сложить их внутрь для последующей транспортировки в кармане куртки или сумке.

      Гибкое регулируемое оголовье. Можно сгибать

      Надежное гибкое оголовье легко регулировать по размеру, а также оно выдержит целый день, проведенный под книгами в рюкзаке, или падение на пол. Его даже можно перекрутить, и оно не сломается. Что бы ни делали ваши дети, их наушники останутся в целости и сохранности.

      Светодиодные световые панели в чашках наушников

      В чашки наушников встроены светодиодные панели, которые помогут следовать своему стилю. Вы можете выбрать из четырех цветовых вариаций: красные, зеленые, синие и смешанные! Просто нажмите кнопку на чашке наушника, чтобы выбрать следующий вариант подсветки.

      Умное сопряжение. Автоматический поиск устройств Bluetooth

      Длительное нажатие многофункциональной кнопки — и эти беспроводные Bluetooth-наушники готовы к сопряжению. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.

      Удобные кнопки управления

      Удобные кнопки позволят детям принимать вызовы, пропускать композиции или ставить воспроизведение на паузу. Для этого им не понадобится доставать свой смартфон. Кнопки регулировки громкости у основания чашки наушника легко нажимать, как и кнопку выбора светодиодной подсветки.

      Ограничение громкости до 85 дБ

      Вы сможете расслабиться и быть уверены, что ваши дети не портят свой слух, используя эти наушники.

      Технические характеристики

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Тип магнита
        NdFeB
        Диапазон частот
        20 - 20 000  Гц
        Сопротивление
        32 Ом
        Диаметр излучателя
        32 мм
        Максимальная входная мощность
        10 мВт
        Диафрагма
        ПЭТ
        Чувствительность
        95 дБ
        Тип
        динамический

      • Подключения

        Микрофон
        Встроенный микрофон
        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        Версия Bluetooth
        5,0
        Наибольший радиус действия
        До 10  м

      • Комфорт

        Регулировка громкости
        Да
        Распределение вызовов
        • удержание вызова
        • Переключение между 2 вызовами
        • Ответить/Завершить разговор
        • Сбросить вызов
        • Переключение между разговором и музыкой

      • Аксессуары

        Краткое руководство пользователя
        Да
        Кабель USB
        Да

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-полимерный
        Время нахождения в режиме ожидания
        800 часов
        Время разговора
        20 часов
        Время воспроизведения музыки
        20  ч

      • Дизайн

        цвет
        Синий

      • Габариты изделия

        высота
        16  см
        ширина
        3,5  см
        Глубина
        15  см
        Вес
        0,114  кг

      • Размеры упаковки

        Количество изделий в упаковке
        1
        высота
        20  см
        ширина
        17  см
        Глубина
        4,5  см
        Вес брутто
        0,215  кг
        Вес нетто
        0,123  кг
        Вес упаковки
        0,092  кг
        EAN
        48 95229 10095 4

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        3
        Длина
        23,5  см
        ширина
        19,6  см
        высота
        16,1  см
        Вес брутто
        0,796  кг
        Вес нетто
        0,369  кг
        Вес упаковки
        0,427  кг
        GTIN
        1 48 95229 10095 1

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