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Больше не доступен
TAKH402PK/00
Пойте как звезда
Пришло время зажечь с яркими наушниками накладного типа с подсветкой. Эти надежные беспроводные наушники имеют ограничение громкости 85 дБ. Светодиодная панель в чашах наушников обеспечит яркую подсветку, которая позволит детям создать свой стиль.
32-мм излучатели, закрытая конструкция
Накладные
Мягкие амбушюры
От дальних поездок до воспроизведения большого количества контента — детям понравятся эти беспроводные накладные наушники. Они обеспечивают 20 часов воспроизведения без подзарядки — этого будет достаточно, чтобы развлечь их на несколько дней.
Созданные с учетом безопасности ваших ушей, эти наушники располагают 32-мм звуковыми излучателями с ограничением уровня громкости до 85 дБ. Вы сможете расслабиться и быть уверены, что ваши дети не портят свой слух, используя эти наушники.
Мягкие амбушюры и оголовье обеспечат комфорт использования наушников вашими детьми, будь то прослушивание любимых мелодий или просмотр контента на YouTube.
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