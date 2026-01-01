20 часов воспроизведения. Без проводов и спутывания

От дальних поездок до воспроизведения большого количества контента — детям понравятся эти беспроводные накладные наушники. Они обеспечивают 20 часов воспроизведения без подзарядки — этого будет достаточно, чтобы развлечь их на несколько дней.