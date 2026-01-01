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Больше не доступен

Беспроводные наушники

TAKH402PK/00

Доступные варианты

Розовый
Розовый
Синий
Синий

Пойте как звезда

Пришло время зажечь с яркими наушниками накладного типа с подсветкой. Эти надежные беспроводные наушники имеют ограничение громкости 85 дБ. Светодиодная панель в чашах наушников обеспечит яркую подсветку, которая позволит детям создать свой стиль.

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Пойте как звезда

  • 32-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Накладные

  • Мягкие амбушюры

20 часов воспроизведения. Без проводов и спутывания

От дальних поездок до воспроизведения большого количества контента — детям понравятся эти беспроводные накладные наушники. Они обеспечивают 20 часов воспроизведения без подзарядки — этого будет достаточно, чтобы развлечь их на несколько дней.

32-мм звуковые излучатели воспроизводят чистый звук.

Созданные с учетом безопасности ваших ушей, эти наушники располагают 32-мм звуковыми излучателями с ограничением уровня громкости до 85 дБ. Вы сможете расслабиться и быть уверены, что ваши дети не портят свой слух, используя эти наушники.

Удобные амбушюры и оголовье. Идеально для ушей ваших детей

Мягкие амбушюры и оголовье обеспечат комфорт использования наушников вашими детьми, будь то прослушивание любимых мелодий или просмотр контента на YouTube.

Технические характеристики

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