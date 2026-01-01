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TAMS60B/00
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The Roller
Легенда вернулась. The Roller предлагает полноценный стереозвук, удобное подключение и незабываемый дизайн в стиле 80-х. Яркая и громкая, эта колонка обеспечит чистые и глубокие басы, делая звучание более энергичным.
Богатое звучание и ретро-дизайн
Макс. 120 Вт (60 Вт среднеквадр.)
До 24 часов воспроизведения
Класс защиты от пыли и влаги IP67
The Roller выглядит так, словно появилась в эпоху микстейпов, однако это передовое устройство с максимальной мощностью 120 Вт (60 Вт среднеквадр.) и невероятно глубокими басами. При прослушивании на улице можно включить функцию Moving Sound для чистого звучания, в том числе и басов, даже на открытом воздухе.
Два излучателя 3,5", выделенные ВЧ-динамики и активный кроссовер точно разделяют высокие и низкие частоты. Два пассивных излучателя делают басы глубже — в итоге вы получите полноценный, энергичный и полный деталей стереозвук.
Bluetooth® 6.0 позволит вам наслаждаться потоковой передачей аудио без "провалов" по качеству и зависаний, а сама колонка The Roller поддерживает подключение сразу двух устройств. Также можно подсоединить внешние устройства через порт USB-C для воспроизведения музыки.
Отзывы
Словесное наименование и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc. Словесное наименование и логотипы Auracast™ являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc.
Класс защиты IP67 означает, что излучатель АС защищен от попадания пыли и выдержит погружение на глубину до 1 метра в течение 30 минут.