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TAMS60Y/00
Доступные варианты
The Roller
Возрождение легенды. The Roller сочетает настоящий стереозвук и безупречное подключение с узнаваемым стилем 80-х. Смелый, громкий и с глубокими, четко очерченными басами, которые звучат мощно и собранно.
Впечатляющий звук. Ретро-дизайн
120W MAX (60W RMS)
До 24 часов воспроизведения
Защита от пыли и воды по стандарту IP67
The Roller выглядит так, словно появилась в эпоху микстейпов, однако это передовое устройство с максимальной мощностью 120 Вт (60 Вт среднеквадр.) и невероятно глубокими басами. При прослушивании на улице можно включить функцию Moving Sound для чистого звучания, в том числе и басов, даже на открытом воздухе.
Два излучателя 3,5", выделенные ВЧ-динамики и активный кроссовер точно разделяют высокие и низкие частоты. Два пассивных излучателя делают басы глубже — в итоге вы получите полноценный, энергичный и полный деталей стереозвук.
Bluetooth® 6.0 позволит вам наслаждаться потоковой передачей аудио без "провалов" по качеству и зависаний, а сама колонка The Roller поддерживает подключение сразу двух устройств. Также можно подсоединить внешние устройства через порт USB-C для воспроизведения музыки.
Отзывы
Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc. Словесный знак и логотипы Auracast™ являются товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc.
Степень защиты IP67 означает, что динамик полностью защищён от пыли и может быть погружён в воду на глубину до 1 m на время до 30 минут.