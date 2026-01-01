Легенда 80-х в новом формате

The Roller выглядит так, словно появилась в эпоху микстейпов, однако это передовое устройство с максимальной мощностью 120 Вт (60 Вт среднеквадр.) и невероятно глубокими басами. При прослушивании на улице можно включить функцию Moving Sound для чистого звучания, в том числе и басов, даже на открытом воздухе.