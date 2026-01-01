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  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
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  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
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  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube

Moving SoundБеспроводная колонка

TAMS80B/00

Доступные варианты

Цвет — желтый
Цвет — желтый
Черный
Черный

The Tube

Смелые формы. Ретроцвета. Современная мощь. The Tube возвращает к жизни икону 80-х, предлагая более насыщенный и широкий стереозвук и безупречное подключение. От домашних джемов до уличных вечеринок — сделайте погромче и позвольте музыке распространиться повсюду.

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The Tube

  • Впечатляющий звук. Ретродизайн

  • Макс. 280 W (140 W RMS)

  • До 24 часов воспроизведения

  • Защита от пыли и воды по стандарту IP67

Легенда 80-х в новом формате

Легенда 80-х в новом формате

Легендарный дизайн The Tube скрывает в себе 2-стороннюю стереосистему с максимальной мощностью 280 Вт (140 Вт среднеквадр.), а также более иммерсивную и обширную звуковую сцену. А если вечеринка проходит на улице, можно включить Moving Sound, чтобы сделать басы энергичнее, а звук четче.

Акустика "новой школы". Активная 2-сторонняя стереосистема

Акустика "новой школы". Активная 2-сторонняя стереосистема

Два излучателя 5", выделенные ВЧ-динамики и активный кроссовер точно разделяют высокие и низкие частоты. Два пассивных излучателя делают басы глубже — в итоге вы получите полноценный, энергичный и полный деталей стереозвук.

Многоточечное подключение Bluetooth® и USB-аудио

Многоточечное подключение Bluetooth® и USB-аудио

Bluetooth® 6.0 позволит вам наслаждаться потоковой передачей аудио без "провалов" по качеству и зависаний, а сама колонка The Tube поддерживает подключение сразу двух устройств. Также можно подсоединить внешние устройства через порт USB-C для воспроизведения музыки.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc. Словесный знак и логотипы Auracast™ являются товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc.

  2. Степень защиты IP67 означает, что динамик полностью защищён от пыли и может быть погружён в воду на глубину до 1 m на время до 30 минут.