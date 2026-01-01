Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
TAMS80B/00
Доступные варианты
The Tube
Смелые формы. Ретроцвета. Современная мощь. The Tube возвращает к жизни икону 80-х, предлагая более насыщенный и широкий стереозвук и безупречное подключение. От домашних джемов до уличных вечеринок — сделайте погромче и позвольте музыке распространиться повсюду.
Впечатляющий звук. Ретродизайн
Макс. 280 W (140 W RMS)
До 24 часов воспроизведения
Защита от пыли и воды по стандарту IP67
Легендарный дизайн The Tube скрывает в себе 2-стороннюю стереосистему с максимальной мощностью 280 Вт (140 Вт среднеквадр.), а также более иммерсивную и обширную звуковую сцену. А если вечеринка проходит на улице, можно включить Moving Sound, чтобы сделать басы энергичнее, а звук четче.
Два излучателя 5", выделенные ВЧ-динамики и активный кроссовер точно разделяют высокие и низкие частоты. Два пассивных излучателя делают басы глубже — в итоге вы получите полноценный, энергичный и полный деталей стереозвук.
Bluetooth® 6.0 позволит вам наслаждаться потоковой передачей аудио без "провалов" по качеству и зависаний, а сама колонка The Tube поддерживает подключение сразу двух устройств. Также можно подсоединить внешние устройства через порт USB-C для воспроизведения музыки.
Отзывы
Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc. Словесный знак и логотипы Auracast™ являются товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc.
Степень защиты IP67 означает, что динамик полностью защищён от пыли и может быть погружён в воду на глубину до 1 m на время до 30 минут.