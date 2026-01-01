Легенда 80-х в новом формате

Легендарный дизайн The Tube скрывает в себе 2-стороннюю стереосистему с максимальной мощностью 280 Вт (140 Вт среднеквадр.), а также более иммерсивную и обширную звуковую сцену. А если вечеринка проходит на улице, можно включить Moving Sound, чтобы сделать басы энергичнее, а звук четче.