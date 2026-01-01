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TAMS80Y/00
Доступные варианты
The Tube
Яркий дизайн, ретро-цвета и современная мощность. The Tube поможет окунуться в стиль 80-х и обеспечит насыщенный стереозвук с расширенной сценой, а также удобное подключение. От домашних посиделок до уличных вечеринок — включите ее и погрузитесь в музыку.
Богатое звучание и ретро-дизайн
Макс. 280 Вт (140 Вт среднеквадр.)
До 24 часов воспроизведения
Класс защиты от пыли и влаги IP67
Легендарный дизайн The Tube скрывает в себе 2-стороннюю стереосистему с максимальной мощностью 280 Вт (140 Вт среднеквадр.), а также более иммерсивную и обширную звуковую сцену. А если вечеринка проходит на улице, можно включить Moving Sound, чтобы сделать басы энергичнее, а звук четче.
Два излучателя 5,25", выделенные ВЧ-динамики и активный кроссовер точно разделяют высокие и низкие частоты. Два пассивных излучателя делают басы глубже — в итоге вы получите полноценный, энергичный и полный деталей стереозвук.
Bluetooth® 6.0 позволит вам наслаждаться потоковой передачей аудио без "провалов" по качеству и зависаний, а сама колонка The Tube поддерживает подключение сразу двух устройств. Также можно подсоединить внешние устройства через порт USB-C для воспроизведения музыки.
Отзывы
Словесное наименование и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc. Словесное наименование и логотипы Auracast™ являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc.
Класс защиты IP67 означает, что излучатель АС защищен от попадания пыли и выдержит погружение на глубину до 1 метра в течение 30 минут.