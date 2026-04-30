Открытая конструкция и посадка поверх уха.

Наслаждайтесь чистым звучанием и комфортом на протяжении всего дня с этими полностью беспроводными наушниками открытого типа, которые надеваются поверх уха. Оба наушника не давят на уши и точно не выпадут, а благодаря открытой конструкции вы сможете слышать не только любимую музыку, но и звуки окружения.