КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Открытая конструкция и посадка поверх уха.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62
  • Открытая конструкция и посадка поверх уха.
  • Открытая конструкция и посадка поверх уха.
  • Открытая конструкция и посадка поверх уха.
  • Открытая конструкция и посадка поверх уха.
  • Открытая конструкция и посадка поверх уха.
  • Открытая конструкция и посадка поверх уха.
  • Открытая конструкция и посадка поверх уха.
  • Открытая конструкция и посадка поверх уха.
  • Открытая конструкция и посадка поверх уха.
  • Открытая конструкция и посадка поверх уха.
  • Открытая конструкция и посадка поверх уха.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62
  • Открытая конструкция и посадка поверх уха.
  • Открытая конструкция и посадка поверх уха.
  • Открытая конструкция и посадка поверх уха.
  • Открытая конструкция и посадка поверх уха.
  • Открытая конструкция и посадка поверх уха.
  • Открытая конструкция и посадка поверх уха.
  • Открытая конструкция и посадка поверх уха.
  • Открытая конструкция и посадка поверх уха.
  • Открытая конструкция и посадка поверх уха.
  • Открытая конструкция и посадка поверх уха.

2000 seriesПолностью беспроводные наушники открытого типа

TAQ2000WT/00

Доступные варианты

Белый
Белый
Черный
Черный
Открытая конструкция и посадка поверх уха.
Наслаждайтесь чистым звучанием и комфортом на протяжении всего дня с этими полностью беспроводными наушниками открытого типа, которые надеваются поверх уха. Оба наушника не давят на уши и точно не выпадут, а благодаря открытой конструкции вы сможете слышать не только любимую музыку, но и звуки окружения.
Посмотреть все преимущества

Открытая конструкция и посадка поверх уха.

  • Полностью беспроводные наушники-вкладыши открытого типа

  • Посадка поверх уха

  • До 28 часов воспроизведения

  • Многоточечное соединение по Bluetooth

Наушники-вкладыши открытого типа с посадкой поверх уха. Комфорт на весь день

Наушники-вкладыши открытого типа с посадкой поверх уха. Комфорт на весь день

Эти наушники-вкладыши открытого типа обеспечат легкую и безопасную посадку в наружном ухе, которую можно отрегулировать для максимального комфорта. Высокоточные излучатели с воздушной проводимостью направляют звук прямо в слуховой проход даже без герметичной посадки, чтобы вы могли слушать любимые песни, не абстрагируясь от звуков окружения.

До 28 часов воспроизведения. Компактный футляр для зарядки.

До 28 часов воспроизведения. Компактный футляр для зарядки.

Вы получите 7 часов воспроизведения без подзарядки наушников и еще 21 час при подзарядке с помощью футляра. Для быстрой зарядки положите их в футляр на 15 минут — этого хватит на час воспроизведения; в монофоническом режиме можно использовать один наушник, пока второй заряжается. Полная зарядка занимает 2 часа.

Стабильное многоточечное подключение по Bluetooth

Стабильное многоточечное подключение по Bluetooth

Передовые технологии подключения по Bluetooth обеспечивают более стабильное качество соединения для потокового воспроизведения музыки и позволяют одновременно подключаться сразу к двум устройствам Bluetooth. Слушайте любимые композиции и подкасты без задержек и прерывистого звучания.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.