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TAQ2000WT/00
Полностью беспроводные наушники-вкладыши открытого типа
Посадка поверх уха
До 28 часов воспроизведения
Многоточечное соединение по Bluetooth
Эти наушники-вкладыши открытого типа обеспечат легкую и безопасную посадку в наружном ухе, которую можно отрегулировать для максимального комфорта. Высокоточные излучатели с воздушной проводимостью направляют звук прямо в слуховой проход даже без герметичной посадки, чтобы вы могли слушать любимые песни, не абстрагируясь от звуков окружения.
Вы получите 7 часов воспроизведения без подзарядки наушников и еще 21 час при подзарядке с помощью футляра. Для быстрой зарядки положите их в футляр на 15 минут — этого хватит на час воспроизведения; в монофоническом режиме можно использовать один наушник, пока второй заряжается. Полная зарядка занимает 2 часа.
Передовые технологии подключения по Bluetooth обеспечивают более стабильное качество соединения для потокового воспроизведения музыки и позволяют одновременно подключаться сразу к двум устройствам Bluetooth. Слушайте любимые композиции и подкасты без задержек и прерывистого звучания.
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